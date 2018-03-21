«Элар» оцифрует архив Российской государственной библиотеки искусств

«Элар» объявила о наполнении базы данных «Газетные статьи» Российской государственной библиотеки искусств (РГБИ) и продолжении процесса оцифровки редких книг из фондов учреждения.

Один из важнейших проектов, который реализует РГБИ с 2007 года, - оцифровка газетных вырезок, тематически связанных с искусством, был начат совместно с «Элар». Бумажные оригиналы статьей библиотека хранит в страховом фонде, и благодаря оцифровке необходимости выдавать их на руки читателям нет.

«Наполнение базы происходит следующим образом, - сказал ведущий эксперт корпорации «Элар» по работе с библиотеками и вузами Александр Ефанов, - Есть массив папок со статьями – вырезками из газет и журналов. Мы сканируем каждую такую вырезку. Затем цифровые образы проходят обработку и проверку на качество, и на их основе формируются PDF-файлы с возможностью контекстного поиска. Для того чтобы в базе данных можно было найти конкретную публикацию, или подобрать статьи по определенной теме, электронные копии индексируются».

В этом году «Элар» оцифровал для базы данных «Газетные статьи» более 7 000 страниц. По словам заместителя директора библиотеки по автоматизации Инны Вагановой, всего база данных «Газетные статьи» в настоящий момент содержит 337 тысяч записей, и из них силами ЭЛАР создано 317 тысяч.

РГБИ также реализует проекты оцифровки редких изданий по искусству, которые очень востребованы посетителями учреждения – историками, культурологами, театральными и кинохудожниками, декораторами, режиссерами, студентами театральных вузов. Обеспечивая читателям возможность работать с электронными копиями, библиотека сохраняет ценные издания от износа.

«Среди оцифрованных в этом году книг, документы по истории русского искусства 20-30-х годов прошлого века. Это, в частности, «Пути архитектурной мысли. 1917-1932» Р.Я. Хигера. Многие книги содержат иллюстрации, фотографии и даже автотипии. Например, в художественно-исторической монографии «Женщина в искусстве» 1898 года есть автотипии с произведений живописи, скульптуры, портретов женщин-художниц и покровительниц искусств», - отметил представитель «Элар».

Оцифровка подобных оригиналов требует использования уникального сканирующего оборудования, а также особых компетенций от исполнителей проекта.