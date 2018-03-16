«А101» внедрила решение «Бастион-Интегратора» для контроля за строительством объектов

«А101» (входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева) при помощи системного интегратора Energy Time внедрила в свою систему управления проектами программный модуль «Монитор изменений». Это собственная разработка российской компании «Бастион-Интегратор», повышающая уровень контроля изменений в системе управления проектами.

Модуль надстраивается над Информационной системой управления проектами (ИСУП) Microsoft Project Server. Он позволяет в автоматическом режиме отслеживать любые изменения в ходе реализации девелоперских проектов, анализировать динамику ключевых параметров и строить краткосрочные прогнозы. С его помощью руководители проектов могут более точно планировать работу и таким образом минимизировать риски отставания от графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Дмитрий Цыганков, директор по информационным технологиям ГК «А101»: «Любой девелоперский проект – это значительное количество постоянно обновляемой информации, в том числе о ходе строительства, обороте и версиях документов, статусе выполнения заданий и т.д. С помощью "Монитора изменений" можно быстро получить сведения обо всех изменениях за определенный период – например, за неделю. Инструмент позволяет менеджменту компании быть всегда в курсе того, что происходит на стройплощадке и куда нужно направить дополнительные ресурсы. При этом ни одна ошибка или отставание не останутся незамеченными. Цена такой информации – это сроки ввода в эксплуатацию жилых домов, то есть, по сути, репутация застройщика».

Внедрение модуля в информационную систему ГК «А101» выполнял системный интегратор Energy Time, который специализируется на сложных интеграционных решениях. Специалисты провели необходимое обследование IT-инфраструктуры и развернули OLAP-куб аналитики – это технология обработки данных корпорации Microsoft, с помощью которой можно оперативно построить отчет о реализации проекта за любой период.

Дмитрий Цыганков, директор по информационным технологиям ГК «А101»: «Решение от «Бастион-Интегратора» мы выбрали потому, что эта компания раньше и лучше всех создала продукт, покрывающий дефицитный функционал. Кроме того, это решение уже проверено не только девелоперами, но и другими компаниями, успешная работа которых базируется на эффективности тысяч параллельных процессов: банки, авиакомпании, операторы сотовой связи и т.д.».