«Эвотор» запустила медицинский маркетплейс для сотрудников с BestDoctor

BestDoctor, ИТ-сервис медицинского обслуживания для бизнеса, объявил о начале сотрудничества с компанией «Эвотор», производителем онлайн-касс и решений для автоматизации торговли. BestDoctor разработал систему дифференциальной франшизы, которая позволяет сотрудникам компании-заказчика пользоваться медицинскими услугами в клиниках любого класса на выгодных условиях.

Вместо покупки полиса ДМС «Эвотор» оплачивает годовое обслуживание сотрудника в системе BestDoctor (4 000 руб.) и процент от реально оказанных медицинских услуг. Таким образом, расходы работодателя на одного сотрудника в среднем составляют 12 000 рублей в год, что значительно выгоднее покупки расширенного страхового полиса.

При этом пациенты не ограничены в выборе клиник — им доступны учреждения различных ценовых категорий, включая самые престижные. Это возможно благодаря системе дифференциальной франшизы: в зависимости от уровня клиники «умный» алгоритм BestDoctor рассчитывает процентное соотношение, в котором работодатель и сотрудник будут делить расходы за оказанные услуги. Например, при обращении в клинику со средними по рынку ценами, сотрудник берет на себя 10% от стоимости приема врача, а работодатель — 90%. Далее, в зависимости от уровня учреждения, соотношение может быть 20/80, 30/70 или другим, рассчитанным алгоритмом.

Фактически сотрудники получили онлайн-витрину медицинских услуг, которые можно отсортировать с учетом множества факторов (ценовая категория, отзывы и т.д.) и почти неограниченным числом доступных клиник. BestDoctor первыми в России реализовали корпоративный медицинский маркетплейс, позволяющий прогнозировать расходы, формировать индивидуальные программы и обеспечить сотрудникам доступ к услугам высокого качества без нецелевых расходов.

«Система, предложенная BestDoctor, поможет нам не только предоставить сотрудникам широчайший выбор медицинских услуг, но и существенно упростить администрирование системы: здесь всё происходит в онлайне, сотрудникам это удобно, так как мы все привыкли к инновациям и самым продвинутым технологическим решениям», — сказал Андрей Романенко, генеральный директор компании «Эвотор».

Ранее руководство «Эвотор» столкнулось с необходимостью оптимизировать расходы на медицинское обслуживание, не потеряв при этом в качестве и предоставив сотрудникам широкий выбор клиник. Стандартные программы ДМС были нецелесообразно дорогими, либо включали очень ограниченный перечень доступных услуг. BestDoctor предлагает альтернативный вариант — корпоративное медицинское обслуживание по модели селф-фандинг.

«Селф-фандинг давно занимает лидирующие позиции на западных рынках корпоративной медицины. Мы рады предложить эту модель российским компаниям, помочь им обеспечить комфорт для сотрудников и оптимизировать расходы. Коллеги из «Эвотор» не побоялись стать первопроходцами и внедрить абсолютно новую для нашего рынка систему дифференциальной франшизы. Мы благодарны им за доверие и уверены, что проект будет способствовать общей эффективности бизнеса компании», — отметил Марк Саневич, генеральный директор компании BestDoctor.