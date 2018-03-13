Банк «Русский Стандарт» зафиксировал переход старшего поколения в мобильное приложение

Банк «Русский Стандарт» проанализировал поведение своих клиентов в Интернет- и Мобильном банках.



В результате по итогам 2017 г. можно отметить значительный рост подключений автоплатежей (подписка на автоматическую оплату выставленных счетов). Наиболее заметное увеличение автоплатежей в бытовых сегментах, например, оплата счетов за ЖКУ. Статистика подтверждает тенденцию к диджитализации во всех сферах быта, включая автоматизацию таких рутинных задач, как регулярные платежи.

«Конечно, в нашей стране не работает полностью технология Direct Debit при оплате коммунальных платежей физическими лицами. Также по-прежнему приходится передавать данные со счетчиков, например, по расходу воды, электричества и газа. Но при оплате ряда услуг добавление автоплатежей изрядно облегчило жизнь наших клиентов. Особенно в тех случаях, где это позволяет избежать штрафов и пеней. Мы стремимся к тому, чтобы наши сервисы максимально облегчили жизнь наших клиентов», – сказал вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев.

Тренд перехода из оффлайна в онлайн стал заметен и в общении клиентов с банковскими специалистами. В 2017 г. пользователи дистанционных каналов обслуживания чаще стали обращаться с запросами в чат в интернет- и мобильном банках. Количество диалогов в чате увеличивалось в среднем на 57% каждый месяц после его запуска в августе 2017 г. На текущий момент регулярно чатом пользуются около 15% пользователей Интернет- и Мобильного банков «Русского Стандарта».

Диджитализация как тенденция в финансовой сфере коснулась и оформления банковских продуктов. Если в 2016 г. пользователи Интернет- и Мобильного банков «Русского Стандарта» оформляли онлайн в основном вклады, то в 2017 г. популярностью стала пользоваться возможность подать заявку на выпуск кредитных, дебетовых и виртуальных карт прямо в Мобильном или Интернет-банке, рост от месяца к месяцу составлял в среднем по 3%. А осенью 2017 г. была реализована возможность оформления кредита наличными онлайн.

Портрет пользователя Интернет- и Мобильного банков «Русского Стандарта» разнится в зависимости от платформы доступа к финансовым услугам. Так, дистанционными каналами общения предпочитают пользоваться и мужчины и женщины практически в равных долях. Мужчинам принадлежит совсем незначительное преимущество, в Интернет-банке RSB Online их 51,4%, а в Мобильном банке RSB Mobile на пользователей-мужчин приходится 54,4%.

Предпочтение Интернет-банку отдают более зрелые клиенты, например, 44,5% пользователей RSB Online в возрастной группе 40-60 лет, а Мобильный банк выбирают более молодые – 40% пользователей от 30 до 40 лет.