Tele2 сделал телемедицину доступной в сельских районах Московской области

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подключил к единой информационной сети почти половину фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах Подмосковья.

С помощью технологии LTE-450 Tele2 обеспечила 250 фельдшерско-акушерских пунктов стабильным интернетом. Таким образом, сотни тысяч жителей Подмосковья получили доступ к телемедицинским технологиям. Теперь они могут прийти к местному фельдшеру и дистанционно проконсультироваться у любого врача в режиме реального времени.

Сегодня сеть LTE-450 покрывает 99% Московской области. Для многих объектов техническое решение Tele2 стало единственно возможным, поскольку именно LTE-450 позволяет обеспечить качественное покрытие и высокие скорости передачи данных даже там, где отсутствует устойчивый сигнал GSM и быстрый мобильный интернет. Так, базовая станция, работающая в диапазоне 450 МГц, способна покрыть территорию радиусом более 20 км, что в 5-6 раз больше, чем оборудование, поддерживающее стандарт LTE на частотах 2600 МГц.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2: «Tele2 не просто предоставляет москвичам качественные телеком-услуги, но и открывает доступ к социально важным услугам. Возможности нашей сети и оборудования позволили многим жителям столичного региона, не имеющим поблизости крупных медицинских центров, воспользоваться базовыми сервисами телемедицины. Среди таких услуг − электронный кабинет пациента, электронная карта, система удаленных консультаций со специалистами узкого профиля».