«Татнефть» и Konica Minolta подписали меморандум о намерениях

Konica Minolta Business Solutions Russia и «Татнефть» подписали меморандум о сотрудничестве. Японский вендор разработает план по оптимизации документооборота компании и защите печатной инфраструктуры.

На встрече представители компаний обсудили вопросы внедрения и использования инновационных технологий в организации документооборота и информационной безопасности печати, технологии индексации и внутрикорпоративного поиска информации, защиты конфиденциального контента, а также ряд решений Mobotix в части видеонаблюдения и аналитики. В рамках соглашения Konica Minolta разработает план по оптимальному составу оборудования для помещений формата open space, внедрению программных решений по авторизации сотрудников и ряд других ИТ-сервисов.

В мероприятии приняли участие Николай Дмитриев, президент «Коника Минолта Бизнесс Сольюшнз Раша», Александр Суворов, региональный директор компании, и Артем Гордеев, региональный представитель в ПФО. Со стороны «Татнефти» присутствовали Владислав Скарликов, заместитель директора Центра информационных технологий, и Ринат Якупов, заместитель руководителя проектного офиса. Документ подписали Рустем Павлов, директор Центра обслуживания бизнеса «Татнефть», и Такаши Охата, член совета директоров Konica Minolta.