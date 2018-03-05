Компания «Базис» внедрила систему совместной разработки конструкторских проектов на платформе «Этлас»

В связи с деятельностью компании «Базис», которая лежит в сфере проектирования в строительной отрасли, руководством и ведущими инженерами было принято решение о поиске и внедрении системы, которая поможет совместно разрабатывать текущие конструкторские проекты, формировать из них архив, а также иметь быстрый доступ ко всем версиям проектов.

После проведения анализа рынка специалисты остановили свой выбор на системе электронного документооборота и управления бизнес-процессами «Этлас», так как специалисты «Этлас-Софт» предложили наиболее интересное решение, которое совмещает в себе управление конструкторскими проектами и позволяет полностью автоматизировать текущий документооборот с осуществлением постоянного контроля за деятельностью и взаимодействию подразделений компании.

Важным фактором было наличие у поставщика гибкой ценовой политики, а также присутствие широкого спектра функционала системы, покрывающего задачи автоматизации компании: совместная разработка конструкторских проектов с наличием истории событий и поддержки версионности проекта; поддержка документов различных форматов, в том числе, документов систем автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD и Компас; cоздание электронного архива конструкторской документации; интеграция с корпоративной почтой и автоматизация обработки входящих писем; полная автоматизация работы с входящей, исходящей и внутренней документацией; согласование различных типов документов; автоматическое структурирование, размещение, именование и нумерации объектов (карточек документов и проектов); рассылка документов для ознакомления и контроль выполнения заданий; работа с шаблонами документов

Также важным было требование к безопасности хранимых данных, связанное с коммерческой тайной компании. Для этих целей система «Этлас» поддерживает: возможность шифрования канала связи современными шифрами, асимметричного шифра RSA 1024 и симметричного шифра AES 256; защита серверу системы от DOS-атак, а также от попыток подбора пароля для входа в систему; шифрование закрытых документов.

В результате настройки и внедрения системы компания «Базис» автоматизировала совместную разработку конструкторских проектов, а также работу с входящей, исходящей и внутренней документацией, максимально используя контроль исполнения поручений руководства.

В дальнейшем планируется расширить использование системы на все отделы с целью создания единого информационного пространства компании.