Сбербанк и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и «Сбербанк-Технологии» заключили соглашение о сотрудничестве с Университетом ИТМО. Трехстороннее соглашение сегодня подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор «Сбербанк-Технологий» Андрей Хлызов и ректор Университета ИТМО Владимир Васильев.

Соглашение определяет вопросы сотрудничества сторон в образовательной и научно-исследовательской сферах.

«Сотрудничество между Сбербанком и Университетом ИТМО отвечает сегодняшним требованиям в непрерывном обучении и развитии. Для компании, стремящейся к технологическому лидерству, это необходимость, обусловленная ее целями и задачами. Развитие и поддержка инновационных проектов – наш ответ на те вызовы, которые стоят перед нами», – отметил Герман Греф.

«В условиях все большей цифровизации экономики финансовый сектор становится одним из самых активных потребителей интеллектуальных технологий. Создание передовых IT-решений в сфере финтеха стратегически важно для успешного развития экономики нашей страны. Разработка таких технологий возможна лишь при условии тесного взаимодействия научно-образовательных учреждений с ведущими игроками индустрии финансов. Мы надеемся, что совместная работа крупнейшего банка, задающего стандарты отрасли во внедрении интеллектуальных решений, и одного из ведущих вузов в области информационных технологий даст мощный импульс к развитию всей индустрии финтеха в России», – сказал Владимир Васильев.

В числе направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением – разработка и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, участие в закупках в области наукоемких инновационных технологий, организация стажировок студентов Университета ИТМО в СберТехе и Сбербанке, повышение квалификации сотрудников СберТеха и Сбербанка в области информационных технологий на базе университета, создание или содействие развитию малых и средних наукоемких организаций.