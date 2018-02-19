Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве

Mail.Ru Games Ventures объявило о стратегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Партнеры объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в области технологического консалтинга, поддержки, маркетинга, аналитики, а также финансирования наиболее перспективных проектов.

Epic Games, среди партнеров которой более 4 миллионов компаний-лицензиатов движка Unreal Engine, поможет MRGV найти лучших разработчиков для дальнейшего сотрудничества. Инвестиции будут предложены на конкурсной основе как молодым командам, так и сформировавшимся студиям для запуска или масштабирования проектов. Все заявки будет оценивать инвестиционный комитет MRGV.

Помимо финансирования, разработчики получат экспертную поддержку, доступ к аналитическим и маркетинговым инструментам, инновационным технологиям в области информационной безопасности, а также различным игровым сервисам и маркетплейсам Mail.Ru Group. Epic Games будет консультировать команды по технологическим аспектам разработки игр, в том числе — по использованию движка Unreal Engine.

«Мы с Epic Games объединили усилия, чтобы у разработчиков по всему миру было еще больше возможностей для создания интересных и качественных проектов, — отметил Илья Карпинский, директор Mail.Ru Games Ventures. — Сегодня рынок меняется с беспрецедентной скоростью и становится все более конкурентным. Вместе с командой Epic Games мы будем поддерживать амбициозные команды, чьи идеи могут изменить будущее индустрии».

«Наша цель — помогать разработчикам развивать свои конкурентные преимущества. Для этого мы не только открываем студиям доступ к Unreal Engine и другим нашим технологиям, но и разрабатываем различные стратегические программы и сотрудничества, которые помогают студиям достигать бизнес-целей, — отметил Майк Гэмбл, глава европейского отделения Epic Games. — Мы рады, что нашим партнером стало Mail.Ru Games Ventures. Это сотрудничество откроет разработчикам дополнительные финансовые возможности для создания фантастических игр на движке Unreal Engine».

Mail.Ru Games Ventures и Epic Games также планируют совместные образовательные проекты и мероприятия для развития глобального игрового сообщества, профессиональных дискуссий, обмена опытом и лучших практик в создании игр.