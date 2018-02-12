Шлюз безопасности Ideco ICS защищает от криптомайнеров

«Айдеко» представила обновление своего флагманского решения. Шлюз безопасности Ideco ICS стал первым российским UTM-решением, позволяющим блокировать пулы криптомайнеров.

Новая группа правил в системе предотвращения вторжений блокирует работу криптомайнеров. Попытки подключения к пулам криптомайнеров журналируются и на основе этой информации администратор может расследовать происхождение программного обеспечения для майнинга (заражение вирусом-майнеров или недобросовестный сотрудник).

«Популярность криптовалют растет, и фокус злоумышленников сместился на самый простой способ получения прибыли с взломанных устройств — майнинг. Наше обновление предлагает пользователям эффективную защиту от киберугроз будущего и защищает их от нецелевого расхода электричества, вычислительных ресурсов и участия в бот-сетях», — отметил Дмитрий Хомутов, заместитель директора по развитию «Айдеко».

Другие обновления включают в себя возможность интеграции с несколькими доменами Active Directory. В версии 7.4.0 шлюз безопасности поддерживает интеграцию с несколькими доменами Active Directory. Теперь пользователей можно импортировать и авторизовывать из LDAP-группы или группы безопасности менее, чем за пять минут.

Оптимизация модуля контент-фильтра способствует ускорению обработки веб-трафика на 30%. Пользователи практически не будут замечать задержки трафика.

Для пользователей, использующих прямые подключения к прокси-серверу на Ideco ICS, его настройка станет еще проще - сейчас нет необходимости вручную открывать какие-то порты для доступа приложений к Интернету. По умолчанию прокси-сервер позволит работать по любым портам.

Для интеграции с используемыми SIEM-системами или другими внешними сервисами обработки логов в модуль мониторинга Ideco ICS добавлена возможность отправки логов на удаленный сервер по протоколу syslog.

Обновление доступно, в том числе, пользователям бесплатной редакции Ideco SMB и тестовых версий.