SAS открывает подразделение по IoT-аналитике

SAS объявила об открытии подразделения по IoT-аналитике, которое объединит ресурсы R&D, маркетинга, специалистов по поддержке продаж. Его цель – продолжить разработку, поставку и поддержку программного обеспечения для интернета вещей. Кроме того, сотрудники подразделения будут централизованно накапливать лучшие практики и предоставлять экспертизу в ключевых отраслях, в которых IoT развивается быстрее всего: промышленность, розничная торговля, страхование и здравоохранение, топливно-энергетические компании и транспорт.

Рост доходов от продажи IoT-решений на 60% по итогам 2017 года, потенциал для развития аналитики Интернета вещей и новые возможности для бизнеса с учетом увеличения количества подключенных устройств в мире стали вескими поводами для создания в SAS отдельного подразделения, отвечающего за IoT-аналитику.

В 2017 году компания SAS присоединилась к международному Консорциуму промышленного интернета – организации, которая занимается интеграцией технологий интернета вещей и развитием цифровой среды. Вступление в консорциум позволило создавать совместные решения с другими его участниками.

«Компания SAS в последние годы разработала целый стек специализированных аналитических технологий, которые необходимы для эффективной монетизации платформ IoT, – сказал Юлий Гольдберг, директор по инновациям SAS Россия/СНГ. – У большинства заказчиков постепенно формируется понимание, что аналитическая составляющая критична, чтобы получить от IoT реальную отдачу. Поэтому для SAS вполне логичный шаг объединить все наши технологии, применяемые в IoT, в единую платформу и сформировать специализированное подразделение, которое будет ее целенаправленно развивать. Включение в состав этой команды экспертов-практиков из различных отраслей позволит нам не просто предлагать заказчикам платформу IoT, но и формировать для них специализированные отраслевые решения для оптимизации конкретных процессов с применением интернета вещей».