АИЖК и «Тинькофф Банк» создают платформу для выдачи ипотечных кредитов

АИЖК и «Тинькофф Банк» подписали соглашение о создании совместной компании, которая займется выдачей и сопровождением ипотечных кредитов на электронной технологической платформе. Документ подписали генеральный директор АИЖК Александр Плутник и председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Олег Тиньков.

Платформа предполагает привлечение ипотечных клиентов через интернет с использованием технологий «Тинькофф Банка», построение системы автоматического одобрения ипотечных заявок по стандартам АИЖК, подписание кредитных документов и выдачу ипотечных кредитов, онлайн-регистрацию сделок в Росреестре и онлайн-выдачу ипотеки банка, акционером которого является АИЖК. В дальнейшем у крупнейших банков также будет возможность подключиться к платформе.

Сервис позволит полностью обслуживать ипотечные кредиты, включая внесение ежемесячных платежей. Клиенты смогут получать справки и иные документы по ипотечному кредиту, в том числе договоры страхования, а также консультации по обслуживанию ипотечного кредита.

АИЖК в рамках сотрудничества сосредоточится на создании ипотечных продуктов, андеррайтинге, онлайн-регистрации сделок с недвижимостью, выдаче кредитов банком агентства. Со стороны «Тинькофф Банка» будет обеспечено создание технологической платформы, продвижение сервиса, круглосуточная поддержка клиентов.

«Сегодня все больше россиян планируют приобретение жилья с помощью ипотеки. Нам необходимо создать современный сервис, который сделает этот процесс максимально простым и удобным. Тинькофф Банк является технологическим лидером с огромным опытом работы онлайн. Вместе мы создадим платформу, которая выведет процесс получения ипотеки в России на новый уровень», — отметил Александр Плутник.

«Мы рады объединить опыт АИЖК в проведении электронных сделок и экспертизу "Тинькофф Банка" в привлечении клиентов, чтобы создать эффективный тандем и вывести на ипотечный рынок России нового перспективного игрока. Это большой шаг для "Тинькофф Банка". Если раньше в рамках "Тинькофф Ипотеки" мы работали с банками по партнерской схеме и смогли существенно улучшить пользовательский опыт наших клиентов, то сейчас мы сможем повлиять на весь цикл получения ипотечного кредит», — сказал Олег Тиньков.