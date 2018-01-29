Huawei и UnionPay International выводят Huawei Pay на международный рынок

Huawei и UnionPay International заключили соглашение, в рамках которого будут работать над выводом на международный рынок системы Huawei Pay. Этот шаг позволит повысить качество мобильных платежных сервисов для владельцев мобильных устройств Huawei. Компании вместе разработали систему в 2016 году и теперь продолжают ее развитие на глобальном уровне.

В будущем владельцы мобильных телефонов Huawei и Honor за пределами Китая смогут совершать мобильные платежи, привязав свои банковские карты UnionPay к телефону с установленным приложением Huawei Pay. Для проведения операции достаточно просто поднести телефон к кассовому терминалу с поддержкой системы быстрой мобильной оплаты UnionPay. Huawei Pay использует универсальное решение, гарантирующее безопасность платежа, а также технологию генерирования токенов для эффективной защиты личности и сохранности данных владельцев банковских карт.

Первый китайский сервис мобильных платежей на базе процессора системы безопасности Huawei Pay уже сотрудничает с 66 банками и совместим с 20 мобильными устройствами – в их число входят различные модели мобильных телефонов и «умных» часов. В 2017 году через систему Huawei Pay были совершены платежи в объеме 4 млрд юаней.

Сегодня все больше людей используют такие сервисы мобильных платежей, как Huawei Pay, в повседневной жизни. Учитывая стабильный рост продаж мобильных телефонов и «умных» часов Huawei и Honor по всему миру, а также запуск системы Huawei Pay на рынках других стран, количество операций, ежегодно совершаемых через Huawei Pay, будет неуклонно расти.

«Открытый обмен – важное направление развития для будущего цифровой экономики и интеллектуального взаимодействия, и поэтому подразделение абонентских облачных сервисов Huawei создает открытую и глобализованную интеллектуальную мобильную экосистему для конечных пользователей. Huawei и UnionPay International будут вместе работать над созданием еще более безопасных и удобных сервисов мобильных платежей для всех владельцев «умных» устройств Huawei по всему миру, – сказал Чжан Пин Ань (Zhang Ping'an), президент подразделения Huawei Consumer Cloud Services.

По словам Вана Лисиня (Wang Lixin), вице-президента UnionPay International, компания UnionPay International всегда придерживается принципов крупномасштабного сотрудничества и создания взаимодополняющих преимуществ в работе со всеми участниками платежного сектора. Эта форма сотрудничества обеспечивает достижение множества результатов: во-первых, международное сотрудничество позволит эмитентам банковских карт просто подключаться к платформе мобильных платежей UnionPay для быстрого запуска системы Huawei Pay, экономя время и деньги. Во-вторых, это помогает другим национальным и региональным рынкам совершенствовать и развивать свои сектора мобильных платежей, а в-третьих, усиливает международное влияние китайских независимых приложений для мобильных платежей.

Россия станет первым рынком за пределами Китая, на котором будет представлен сервис. В настоящий момент банковские карты UnionPay принимаются на 85% территории России, и свыше 400 тыс. платежных терминалов поддерживают систему быстрой оплаты UnionPay. Более 10 российских банков уже выпустили почти 1,3 млн карт UnionPay. В дальнейшем Huawei и UnionPay намерены запустить систему Huawei Pay и на других восточноевропейских рынках.

Руководствуясь принципом синергии «процессор-устройство-облако», Huawei активно распространяет интеллектуальные продукты будущего и позволяет потребителям в полном объеме пользоваться smart-технологиями. В 2017 году количество зарегистрированных аккаунтов по всему миру превысило 340 млн.

Абонентские облачные сервисы компании, такие как Huawei Pay, MyCloud, AppGallery, Video и Music, также получили широкое международное распространение, тем самым предоставляя пользователям доступ к новейшим технологиям и сервисам.