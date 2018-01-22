Toshiba представила массовую серию SSD RC100 с интерфейсом NVMe

Toshiba Memory Europe GmbH объявила о выпуске новой серии твердотельных дисков (SSD) RC100 с интерфейсом NVMe (NVM Express) в форм-факторе M.2, предназначенных для розничной и интернет-продажи, системных интеграторов и дистрибьюторов. В новой серии RC100 использованы производительные, но при этом экономичные конструктивные решения, позволяющие сделать NVMe-устройства хранения данных доступными для всех.

В серии RC100 используется современная 64-слойная флеш-память компании Toshiba Memory Corporation BiCS FLASH с размещением трех битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC) и SSD-контроллер собственной разработки в том же корпусе, что позволяет предложить потребителям разумную альтернативу более дорогим высокопроизводительным NVMe SSD-дискам.

Доступность SSD-дисков RC100 сочетается с их эффективностью, и они могут служить энергоэффективным решением для хранения данных, в особенности востребованным среди мобильных пользователей, нуждающихся в увеличении времени автономной работы.

Серия RC100 предлагает отличную производительность, ликвидируя разрыв между дисками с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и NVMe SSD-дисками для компьютерных энтузиастов и занимая наиболее выгодную нишу в расчете на экономных потребителей, которые хотят обновить компьютер до самого современного в отрасли интерфейса и избавиться от лишних кабелей.

В серии RC100 также используется технология Host Memory Buffer (HMB), позволяющая достичь скорости передачи данных до 1620 МБ/с и 1130 МБ/с при последовательном чтении и записи и до 160 000 и 120 000 операций произвольного чтения и записи в секунду без использования встроенной памяти DRAM.

Модули RC100 предназначены для всего спектра массовых компьютеров – от игровых настольных систем и ноутбуков до мини-ПК (NUC) и любых промежуточных решений. Они выпускаются в компактном форм-факторе M.2 2242 (22 x 42 мм) и имеют емкость 120, 240 и 480 ГБ. Все SSD-диски серии RC100 поставляются с 3-летней гарантией,