«Почта России» обеспечила смартфонами еще 6000 почтальонов

«Почта России» продолжает оснащать почтальонов мобильными почтово-кассовыми терминалами для оказания финансовых услуг на дому или в офисе клиента. Количество терминалов было увеличено с 10 тыс. до 16 тыс.

Новые 6000 смартфонов INOI работают на базе платформы Sailfish Mobile OS RUS, входящей в реестр отечественного программного обеспечения. Услуга предоставляется в 73 филиалах Почты России.

Мобильные фискальные регистраторы и мобильные почтового-кассовые терминалы (МПКТ) – смартфоны с предустановленными приложениями, которые позволяют на дому у клиентов принимать платежи за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги. Сервис по приёму платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы наиболее удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

Проект реализуется с декабря 2014 года. В настоящее время ежемесячно с использованием МПКТ принимается около 1,5 млн платежей от населения. Благодаря расширению количества МПКТ с 10 тыс. до 16 тыс. количество принимаемых в месяц платежей планируется удвоить.

«Использование мобильных платежных терминалов повысит доступность финансовых услуг для россиян, сократит нагрузку на почтовые отделения и увеличит производительность труда почтальонов. В первой половине 2018 года еще более 8000 почтальонов получат такие устройства, в результате общее количество используемых в работе мобильных платежно-кассовых терминалов превысит 24000 устройств», - отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.