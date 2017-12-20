«Югранефтегазпроект» повышает надежность проектирования вместе с Hexagon PPM

«Югранефтегазпроект», российский инженерно-конструкторский институт, специализирующийся на нефтегазовой отрасли, внедрил программное обеспечение Intergraph Smart 3D для повышения надежности проектирования и учета требований различных инженерных дисциплин.

Взаимодействие с другими программными продуктами, а также положительные отзывы со стороны прочих проектных институтов в регионе сыграли в пользу Intergraph Smart 3D при выборе программного обеспечения. Кроме того, компании нужно было такое программное решение, которое позволило бы ей автоматизировать правила проектирования и создать систему инженерных процессов на основе данных и правил.

«Югранефтегазпроект» будет использовать Intergraph Smart 3D в своем грядущем проекте для «Газпромнефти» по обустройству Заполярного месторождения. В состав месторождения входят 68 нефтяных скважин с объемом добычи более 500 тонн в год. Компания будет использовать программные решения Hexagon PPM для проектирования и разработки системы хранения дизельного топлива в новом месторождении.

С помощью Intergraph Smart 3 «Югранефтегазпроект» также рассчитывает упростить технологическое согласование, особенно в электрической части и КИПиА. Комментируя решение о внедрении ПО от Hexagon PPM, Рустэм Хусаинов, генеральный директор «Югранефтегазпроекта», сказал: «Intergraph Smart 3D быстро набирает популярность среди инжиниринговых организаций нашего региона в качестве инструмента трехмерного проектирования. С его помощью мы надеемся повысить надежность и качество наших 3D-моделей».

Маттиас Стенберг, президент Hexagon PPM, отметил: «Мы видим, что все больше и больше ведущих проектных институтов России доверяют нам, обращаясь за помощью в инженерных разработках. Приятно осознавать, что наши решения помогают пользователям решать сложные технические задачи».

Intergraph Smart 3D — программный продукт нового поколения на основе правил и данных. Он предназначен для выполнения критически важных задач. Расширяя границы, установленные традиционными технологиями, Intergraph Smart 3D создает точную итеративную среду проектирования и обеспечивает конкурентное преимущество компаниям, осуществляющим проектирование, закупки и строительство, а также другим клиентским организациям.