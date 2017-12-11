«Сколково» планирует создать фонд помощи стартапам совместно с китайской венчурной компанией

Фонд «Сколково» и крупный китайский венчурный фонд Shenzhen Capital Group подписали меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов и председатель правления Shenzhen Capital Group Ни Цзе Ванг. Стороны договорились о проведении совместных мероприятий с целью последующего инвестирования в компании, которые обладают современными технологиями, создают конкурентоспособные продукты и планируют выходить с ними на мировой рынок. Предприятия, в которые будут вкладывать средства, должны быть связаны с инициативой «Один пояс - один путь». Инициатива предполагает совершенствование существующих и создание новых торговых путей, а также способствует развитию экономических отношений с Китаем стран Центральной Азии, Европы и Африки.

В минувшую пятницу Фонд «Сколково» также подписал меморандум с компанией Tus-Holdings. Ожидается, что в «Сколково» будут построены Центр высоких технологий, который станет местом размещения компаний из Китая, и Китайский выставочный холл технологических и инновационных достижений. Компания Tus-Holdings также намерена участвовать в строительстве второй очереди технопарка «Сколково».

Вопросы привлечения инвестиций в строительство и проведение работ берут на себя китайские партнеры. Предполагается, что вложения на первом этапе составят $50 млн. Также Tus-Holdings оставляет за собой право разработки дизайна внутренней планировки возводимых сооружений и гарантирует уровень качества офисной недвижимости. Со своей стороны, Фонд «Сколково» предоставит участки и коммунальную инфраструктуру, а также будет определять внешний вид зданий.

До конца 2017 г. Tus-Holdings планирует проработать экономическую модель проекта, чтобы определиться со сроками и этапами реализации достигнутых договоренностей.

«Эти соглашения стали возможными благодаря работе, которая велась практически со дня основания инновационного центра «Сколково». В широком смысле проекты служат амбициозной задаче увеличения объемов товарооборота и обмена технологий между двумя странами», - считает Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково».

С начала 2017 г. более 100 компаний-резидентов «Сколково» посетили Китай. Несколько десятков из них находятся в процессе открытия здесь офисов, а также заключили ряд инвестиционных сделок с китайскими партнерами.