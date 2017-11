Prestigio представила 8-дюймовый планшет MUZE 3708 3G. Цена

Prestigio представила 3G-планшет MUZE 3708 с процессором MT8321 и аккумулятором емкостью 4000 мАч.

Четырехъядерный процессор MT8321 с частотой 1,3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти обеспечивает производительность планшета. Устройство представлено в двух модификациях — с 8 и 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить при помощи microSD-карт. Яркий 8.0-дюймовый экран MUZE 3708 с разрешением HD (800 x 1280) и IPS-технологией обеспечивает высококачественную детализацию и цветопередачу.

Muze 3708 3G работает на Android 7.0 Nougat и предлагает все возможности современного планшета, в том числе «умный» режим экономии батареи Doze on the go.

Гаджет можно использовать для сотовой связи — Muze 3708 3G поддерживает две SIM-карты, предоставляя пользователю возможность выбрать самые выгодные тарифные планы для серфинга в интернете и звонков.

Планшет выполнен в металлическом гладком корпусе классического черного цвета. Рекомендованная цена Prestigio Muze 3708 составляет от 5190 руб.