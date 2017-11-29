Поговорить с «Алисой» теперь можно в мобильном «Яндекс.Браузере»

Яндекс объявил о доступности голосового сервиса «Алиса» в мобильном «Яндекс.Браузере». Как и в приложении Яндекс, в браузере «Алиса» ищет информацию в интернете и организации на карте, может показать прогноз погоды, включить песню в «Яндекс.Музыке» или запустить стороннее приложение.

С «Алисой» можно поиграть в города или какую-нибудь другую игру или просто поговорить, как с человеком, — обо всём и ни о чём. Она первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается заранее заданными репликами. Используя нейросеть, обученную на сотнях тысяч диалогов, «Алиса» может импровизировать в разговоре почти на любую тему.

«Алиса» умеет работать с несколькими сервисами Яндекса, в том числе с Поиском, Картами, Музыкой и Погодой. Со временем она научится обращаться к другим сервисам и сможет делать больше, например, советовать фильмы или вызывать такси. В перспективе другие компании тоже смогут дать «Алисе» доступ к своим сервисам.

В ближайшее время «Алиса» появится и в «Яндекс.Браузере» для компьютеров, а затем и в других продуктах Яндекса. Сейчас, помимо мобильного браузера, с «Алисой» можно поговорить в приложении Яндекс и в бета-версии голосового помощника для Windows.