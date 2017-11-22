Яндекс запустил «Турбо-страницы» в поиске

Яндекс объявил о запуске в поиске «Турбо-страниц», которые ускоряют загрузку контента на мобильных устройствах. Такие страницы открываются гораздо быстрее обычных. Люди сразу получают нужный контент и реже покидают сайты, не дождавшись загрузки. Подключить «Турбо-страницы» может любой ресурс.

По данным Mediascope, почти половина пользователей (46%) каждый день выходят в сеть со смартфона. Однако если сайты грузятся слишком долго, люди их просто закрывают. Чтобы ускорить загрузку, Яндекс сохраняет содержимое сайта на своих серверах и в нужный момент отображает в формате «Турбо-страницы». На такой странице нет ничего лишнего: только текст, видео и картинки. Она весит в среднем в 10 раз меньше обычной, поэтому и открывается быстрее. Например, в 3G-сетях «Турбо-страница» загружается в среднем в 15 раз быстрее оригинала. Кроме того, контент загружается непосредственно с серверов Яндекса, а они отвечают почти мгновенно. В итоге пользователь экономит время, трафик и деньги.

Результаты экспериментов показывают, что с помощью «Турбо-страниц» можно на 30% уменьшить количество случаев, когда люди закрывают страницу в момент загрузки. Это позволит владельцам сайтов сократить потери трафика, увеличить число рекламных показов и доходы. Кроме того, если сайт по каким-то причинам не открывается, его контент будет по-прежнему доступен на «Турбо-странице», куда он загружается с серверов Яндекса.

Интерфейс страницы содержит несколько рекламных блоков, где можно размещать как контекстную, так и медийную рекламу — через рекламную сеть Яндекса (РСЯ) и платформу ADFOX. Эта платформа позволяет зарабатывать и на своей, и на чужой рекламе. Более того, в РСЯ и ADFOX работают алгоритмы, позволяющие автоматически показывать рекламу, которая принесёт наибольшую прибыль. Следить за посещаемостью «Турбо-страниц» и эффективностью рекламы можно с помощью популярных счетчиков, таких как Яндекс.Метрика, Google Analytics, Mediascope и других.

«Турбо-страницы» легко узнать в результатах поиска по пиктограмме в виде ракеты. Кроме поиска, они доступны в Яндекс.Новостях и Дзене. В Новостях они появились еще в мае и с тех пор были существенно доработаны. Сейчас их используют более 350 новостных ресурсов. Чтобы к ним присоединиться, достаточно зайти на сервис Яндекс.Вебмастер и настроить передачу контента в формате RSS.