HP представила МФУ HP DesignJet T830 для инженеров и архитекторов

HP Inc. анонсировала 24-дюймовый МФУ HP DesignJet T830. Это компактное широкоформатное решение для архитекторов, инженеров и строительных бригад позволяет беспрепятственно взаимодействовать на одном или разных объектах, осуществляя печать, копирование, сканирование и обмен планами с помощью одного устройства.

24-дюймовый МФУ T830 дополнит серию мультифункциональных принтеров HP DesignJet T830, помогая создать портфолио продуктов для проекта любого масштаба. Новинка гарантирует качество и надежность, которые отличают принтеры HP DesignJet,и является одним из самых компактных многофункциональных устройств на рынке.

«Многофункциональные принтеры HP помогают командам профессионалов эффективно взаимодействовать с использованием одного устройства. Наши клиенты все более требовательны к решениям, которые позволяют легко обмениваться документами, а также оперативно переходить от цифровых копий к печатным и обратно, — сказала Гайанте Санмартин (Guayente Sanmartín), генеральный директор и глава подразделения широкоформатной печати HP Inc. — Мы рады представить передовые технологии печати HP, чтобы поддержать совместную работу архитекторов и инженеров, проектирующих и создающих будущее».

24-дюймовое МФУ HP DesignJet T830 подходит для архитектурных студий и конструкторских бюро, которым важна компактность, и представляет собой удобное решение с широким диапазоном коммуникационных возможностей, которые способствуют эфективному взаимодействию профессиналов. Печатайте, сканируйте, копируйте и совместно используйте чертежи, графики проектов, визуализации, презентации и т. д.

Преимущества и характеристики нового принтера: возможность мгновенного обмена результатами проектных совещаний с коллегами и партнерами. Печать в размерах A1 занимает до 26 секунд; беспроводная печать со смартфона, планшета или компьютера с технологией Wi-Fi Direct, а также мобильная печать HP; сканер для изготовления копий, которые можно использовать на месте работы. При этом основной экземпляр остается в сохранности; копирование эскизов и чертежей с рукописными примечаниями для немедленного распространения между членами команды; приложение HP Smart app для обмена отсканированными изображениями по электронной почте, в интернете или в облаке; программное обеспечение HP Click для быстрой печати данных по проекту и PDF-документов; гибкость печати: возможность печати документов с половинным размером, при загрузке документов формата A4/A3.

Ранее HP объявила о начале использования HP Click на всех принтерах HP DesignJet серии T. Поскольку данное программное обеспечение не нуждается в драйвере, оно обеспечивает простую печать в одно нажатие, а также многостраничную печать PDF методом drag and drop и предварительный просмотр в режиме реального времени, что оптимизирует использование носителей печати и затраты.