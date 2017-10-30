Beeline расширил сеть 3G в Самаркандском вилояте

Как сообщили CNews в Unitel, новые базовые станции введены в действие в городе Самарканд, а также в Джизакском, Окдарьинском, Пастдаргомском, Пахтачинском, Самаркандском и Тайлякском районах, благодаря чему улучшено качество сигнала и мобильного интернета.

Бренд Beeline является торговой маркой Unitel на территории Республики Узбекистан. По итогам 2016 года количество абонентов компании составило 9 506 503 человека. Совместное предприятие Buzton было образовано в 1995 году. Основным направлением деятельности компании на первом этапе были услуги международной, междугородной и местной цифровой телефонной связи. С 2000 года компания значительно расширила сферу своей деятельности на рынке телекоммуникаций, начав предоставлять услуги по передаче данных и доступу в интернет. Сегодня Buzton является оператором интегрированных услуг связи, т.е. предоставляет клиентам весь комплекс современных телекоммуникационных услуг: услуги телефонии, передачи данных и доступа в интернет. В 2008 году Buzton вошло в состав группы компаний Veon.