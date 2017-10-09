«Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру Park Inn by Radisson Прибалтийская

«Белтел» объявил о завершении модернизации сетевой инфраструктуры одного из крупнейших в России отелей Park Inn by Radisson Прибалтийская. Новая IT-инфраструктура обеспечивает постояльцам отеля и посетителям конгресс-центра качественный доступ Wi-Fi.

Наличие качественного Wi-Fi является одним из ключевых факторов при выборе отеля. Если же речь идёт о гостинице с конгресс-центром, то наличие надежного интернет-подключения – это уже не пожелание, а обязательное требование. Стремясь обеспечить гостям сервис более высокого уровня, отель принял решение модернизировать сетевую инфраструктуру.

На территории всего отеля Park Inn by Radisson Прибалтийская и конгресс-центра, а это 1184 номера разных категорий и 26 конференц-залов с максимальной вместимостью до 1500 делегатов, предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Для реализации проекта выбран системный интегратор «Белтел», имеющий опыт выполнения гостиничных проектов для отелей сети Carlson Rezidor Hotel Group в Санкт-Петербурге и других городах России.

Более 360 новых точек доступа обеспечивают постояльцам отеля, а также посетителям конгресс-центра качественный доступ Wi-Fi, позволяя эффективно работать с новым поколением смартфонов, планшетов и высокопроизводительных ноутбуков с поддержкой стандарта 802.11ac. Под нужды сети Wi-Fi специалистами «Белтел» построена структурированная кабельная система.

«Поскольку работы по модернизации сетевой инфраструктуры проходили в действующем отеле, нам важно было не помешать отдыху гостей, а также проведению мероприятий. Кроме того, требовался индивидуальный подход и нестандартные решения при дизайне сети и СКС. Я рад, что мы успешно справились с поставленными задачами, все требования проекта были выполнены, и в настоящий момент сетевая инфраструктура гостиницы отвечает современным стандартам», – сказал Филипп Мамонов, руководитель проекта, «Белтел».

«Соблюдение высоких стандартов международной сети, нацеленных на предоставление гостям высочайшего уровня сервиса, – наша приоритетная задача. Я благодарю партнёров Белтел и Cisco за ее грамотное решение», – отметил Евгений Журавлёв, руководитель IT-департамента отеля Park Inn by Radisson Прибалтийская.