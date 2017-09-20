Huawei и Hundsun Technologies представили решение для централизованных систем обработки транзакций

Huawei и Hundsun Technologies представили all-flash-решение для ускорения обработки транзакций. Решение, созданное на базе системы хранения данных OceanStor Dorado V3 типа All-flash и платформы UF2.0, повышает надежность и обеспечивает низкое значение задержки при обработке данных. Централизованная система обработки транзакций и сервисная архитектура Hundsun UF2.0 помогают создавать высокоэффективные и надежные площадки для торговли ценными бумагами, одновременно снижая совокупную стоимость владения (TCO).

All-flash-решение для ускорения обработки транзакций работает на базе системы хранения данных Huawei OceanStor Dorado V3 типа All-flash, что позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами твердотельных накопителей и в то же время сохранить значение задержки на предсказуемо низком уровне 0.5 мс. Кроме того, разработка задействует систему обработки транзакций нового поколения Hundsun UF2.0, технологию хранения данных all-flash и оптимизированные технологии параллельной обработки данных.

На рынке ценных бумаг ежедневно проводятся триллионы транзакций, и любые сбои в обслуживании приводят к весьма серьезным последствиям. Объемы торговых операций стремительно растут, а контроль со стороны регуляторных органов ужесточается, что делает ситуацию еще более критичной. Поэтому и требования к IT-системам становятся все более жесткими – трейдерам необходимы моментальная транзакций и возможность проводить операции в режиме реального времени, а также эффективность в работе с данными. Традиционные архитектуры систем хранения данных не отвечают этим запросам.

All-flash-решение на базе OceanStor Dorado V3 способно обрабатывать 14 тысяч транзакций в секунду, снижая значение задержки на 80% и обеспечивая четырехкратное увеличение объемов транзакций по сравнению с традиционными системами. Еще одно преимущество заключается в том, что система хранения данных OceanStor Dorado V3 типа All-flash совместима с технологией RAC (Real Application Clusters) Oracle и обеспечивает создание безшлюзового (gateway-free) центра обработки данных со всеми активными узлами (active-active). В случае единичного отказа сервисы переключаются за считанные секунды, гарантируя бесперебойное обслуживание.

«Все больше клиентов ждет от систем хранения all-flash высокой производительности и повышенной надежности, а также низкого значения задержки. Сотрудничество Huawei и Hundsun помогает трейдинговым компаниям централизованно повысить эффективность обработки транзакций и снизить совокупную стоимость владения. Huawei продолжает увеличивать инвестиции и заключать новые партнерские соглашения, постоянно усиливая свои позиции в секторе технологий хранения и анализа больших данных», – сказал Пан Синь (Pang Xin), вице-президент Huawei IT Storage Product Line.

«Платформа Hundsun UF2.0 использует комплексный подход к контролю и управлению, обеспечивая точность каждой транзакции в слабосвязанной архитектуре. Решение поддерживает быстрое горизонтальное масштабирование, так что трейдинговые компании могут совершенствовать новые сервисы в соответствии со своими потребностями, так что сотрудничество с Huawei дает серьезные преимущества нашим клиентам», – отметил Ли Цзянь (Li Jian), руководитель подразделения системной интеграции компании Hundsun.