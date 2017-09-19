Xerox начала российские продажи цветных принтеров и МФУ VersaLink C500/C505/C600/C605

Xerox объявила о начале продаж цветных принтеров Xerox VersaLink C500/C600 и МФУ Xerox VersaLink C505/C605 для малых и средних рабочих групп. Устройства работают на обновлённой платформе Xerox ConnectKey с широкими возможностями персонализации рабочих процессов, многоуровневой системой безопасности и доступом к облачным сервисам одним касанием.

Цветные принтеры Xerox VersaLink C500/C600 и МФУ Xerox VersaLink C505/C605 входят в число 29 принтеров и МФУ на обновлённой платформе Xerox ConnectKey. Это новое поколение печатных устройств, которые являются настоящими бизнес-ассистентами с расширенными возможностями интеграции в офисную инфраструктуру.

Принтеры и МФУ из нового портфолио Xerox различаются по размеру, производительности и техническим характеристикам, но обладают единым интуитивно понятным интерфейсом. Система управления может быть персонализирована с учётом требований рабочей среды. С помощью галереи приложений Xerox App Gallery пользователи могут настраивать сценарии выполнения рабочих процессов, отталкиваясь от конкретных бизнес-задач. Если необходимое приложение ещё не создано, его смогут разработать партнёры Xerox с учётом потребностей любой компании.

Xerox VersaLink C500/C505 и Xerox VersaLink C600/C605 могут подключаться к мобильным устройствам и облачным сервисам, что позволяет использовать гибкий подход к организации работы, в том числе удалённой.

В принтерах и МФУ на обновлённой платформе Xerox ConnectKey реализована многоуровневая система безопасности: данные, передаваемые на печать, шифруются, а для сохранённого в формате PDF отсканированного документа может быть задан пароль. Кроме того, устройства обладают функциями защищённой печати, что предотвращает утечку конфиденциальной информации.

Цветной принтер Xerox VersaLink C500 и МФУ Xerox VersaLink C505 печатают со скоростью до 45 страниц в минуту. Принтер Xerox VersaLink C600 и МФУ Xerox VersaLink C605 печатают со скоростью до 55 страниц в минуту. Максимальное разрешение печати всех четырёх устройств составляет 1200x2400 точек на дюйм.

Принтеры Xerox VersaLink C500/C600 оснащены 5-дюймовым цветным сенсорным экраном. МФУ Xerox VersaLink C505/C605 отличаются увеличенным цветным сенсорным экраном с диагональю 7 дюймов. В базовую конфигурацию МФУ Xerox VersaLink C505/C605 входит дуплексный автоподатчик документов (DADF). Кроме того, опционально доступны дополнительные лотки подачи бумаги, в том числе лоток большой ёмкости, который вмещает до 2000 листов.

«В условиях цифровой трансформации печатные устройства должны выполнять намного больше задач, чем раньше. Наши новые принтеры и МФУ разработаны с учётом этого тренда и оснащены всеми необходимыми техническими решениями, чтобы стать идеальными бизнес-ассистентами для малых и средних офисов, — сказала Виктория Топтун, менеджер по маркетингу продукции компании Xerox Россия. — А благодаря высокому разрешению цветной печати и внушительной для своего класса производительности эти устройства отлично справятся даже с самыми сложными задачами».

Цветные принтеры Xerox VersaLink C500/C600 и МФУ Xerox VersaLink C505/C605 уже доступны для заказа в России.