«Ростелеком» создает систему безопасности на дорогах Астраханской области

«Ростелеком» объявил о реализации проекта по созданию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области. Это первый на Юге и второй в России (после Сибири) проект, осуществляемый компанией по концессионной модели за счет собственных средств.

Назначение системы - повышение безопасности дорожного движения на муниципальных, областных и федеральных дорогах, а также решение задач по увеличению срока службы дорожного покрытия. Учитывая опыт «Ростелекома» в реализации подобных проектов более чем в 20 субъектах Российской Федерации, можно ожидать снижения аварийности на астраханских дорогах в среднем на 30%.

Проект включает монтаж 52 стационарных и 3 мобильных интеллектуальных комплексов для контроля за проездом железнодорожных переездов и перекрестков, стоянкой и остановкой машин, выездом на встречную полосу и скоростью движения. Местонахождение каждого из комплексов фотовидеофиксации продиктовано локально высокой концентрацией ДТП, подтвержденной статистикой УМВД по Астраханской области.

В настоящее время идут испытания новых установленных комплексов. Приемочная комиссия, в состав которой вошли представители регионального правительства и регионального управления МВД, уже испытала и одобрила 22 комплекса контроля нескольких видов нарушений ПДД. До конца сентября планируется завершить приемочные испытания мобильных и уже смонтированных 52 стационарных комплексов фотовидеофиксации и ввести их в эксплуатацию.

Кроме того, в рамках проекта на региональных дорогах с основным потоком грузового транспорта будет установлено 5 постов автоматического весогабаритного контроля. Вместе с тем будут модернизированы 75 уже существующих комплексов фотовидеофиксации ПДД и реконструировано здание мониторингового центра общей площадью более 600 квадратных метров. Завершить все работы по созданию системы компания планирует до конца года.

Александр Жилкин, губернатор Астраханской области, отметил: «Одна из первостепенных задач правительства региона – это повышение уровня безопасности населения. Сегодня эффективное решение этого вопроса невозможно без информационных систем. Одна из них, которая заработает в самое ближайшее время, позволит существенно обезопасить наши дороги. Отрадно, что региональный бюджет в данном случае не был задействован, а все затраты взял на себя инвестор».

Вадим Сун-чи-ми, директор астраханского филиала, сказал: «Уверен, что мы создаем для региона жизненно важный высокоинтеллектуальный продукт. В конечном итоге область получит единую региональную платформу, в которую будут интегрированы как система фотовидеофиксации, так и другие региональные системы безопасности. Я считаю, что реализация данного проекта благотворно скажется на качестве жизни астраханцев».

В конце декабря 2016 г. между «Ростелекомом» и правительством Астраханской области в лице регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства заключено концессионное соглашение, по условиям которого «Ростелеком» за счет собственных средств создаст региональную систему обеспечения безопасности на дорогах. По соглашению, обеспечением эксплуатации системы фотовидеофиксации после ее запуска на протяжении 11 лет также будет заниматься «Ростелеком».

Сопровождение включит в себя: эксплуатацию созданной системы, необходимые интеграции с существующими подсистемами, текущий ремонт, замену или модернизацию оборудования, организацию почтовой доставки уведомлений нарушителям, перемещение рубежей системы и поддержание ее работоспособности в круглосуточном режиме.