Импортозамещение в действии: Moxa расширяет присутствие в России

Моха представила новую производственную линию в Санкт-Петербурге. На первом этапе компания разместила в северной столице сборочный цех, оборудованный по последнему слову техники. Совокупные инвестиции в данный проект составили более $3 млн.

В ходе реализации второго и третьего этапа в течение ближайших 20 лет будет запущено полноценное производство, которое станет одним из примеров реализации программы импортозамещения, которую поддерживает российское правительство. Реализация проекта в несколько этапов позволит отладить все производственные процессы и сохранить высокое качество выпускаемой продукции.

Новое производство является совместным предприятием компании Моха и ее двух основных партнеров в России – «Ниеншанц Автоматика» и IPC2U. На начальном этапе новое предприятие будет производить четыре вида продукции, которые пользуются наибольшим спросом на российском рынке: коммутатор EDS-205, преобразователи интерфейсов серий UPort 1150, NPort 5130 и NPort 5150. Первая партия будет отгружена потребителям, согласно прогнозам, в конце октября.

Продукция, которая будет производиться на новых мощностях, будет промаркирована «Сделано в России». Она предназначена для продажи исключительно на локальном рынке, и позволит контролировать издержки и обеспечивать стабильные поставки продукции по стабильным ценам российским клиентам. Моха уже реализовала в России целый ряд крупных проектов в нефтяной и газовой отраслях, а также в энергетике, планирует продолжать сотрудничество с данными компаниями.

Следуя мировому тренду, Моха помогает развивать концепцию интернета вещей и играет важную роль в процессе ее внедрения в различные отрасли экономики, включая автоматизацию производства, железнодорожного и автомобильного транспорта.

Генеральный директор Moxa Стив Линь отметил: «Россия – это первая страна за пределами Тайваня, которая получила от Моха официальное разрешение на создание местного промышленного производства. Для Моха – это стратегически важный регион с точки зрения продаж и модели управления бизнесом,который имеет огромный потенциал роста. Мы инвестируем в Россию не только, чтобы удовлетворить текущий рыночный спрос, но также для поддержания будущего роста в разных секторах экономики».

Генеральный директор российского представительства Моха Энди Сунь отметил: «В России перед компанией открылись новые возможности для развития бизнеса по нескольким перспективным направлениям. Она стала лидером по созданию приложений в таких сегментах, как нефтяная и газовая отрасли, морские перевозки, энергетика, что позволило Моха получить уникальный опыт. Вместе с новым опытом у компании появились конкурентные преимущества, позволяющиеей продолжать развитие технологий, связанных с этими отраслями». «Достигнутый успех укрепил Моха в решении расширить ее присутствие на локальном рынке путем создания собственной производственной линии», - отмечает г-н Сунь. – «Принимая во внимание растущие рыночные возможности, Моха стремится обеспечивать своих клиентов продуктами и услугами, которые в наибольше степени соответствуют их потребностям».