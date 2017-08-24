Smart Engines внедрила систему распознавания в отеле «Ханой-Москва»

Компания Smart Engines объявляет о внедрении системы распознавания удостоверяющих документов и миграционных карт для автоматизации процесса регистрации гостей в апарт-отеле Вьетнамского культурно-делового центра «Ханой-Москва».

Апарт-отель «Ханой-Москва» расположен в одноименном многофункциональном комплексе «Ханой-Москва» в Северо-Восточном округе Москвы, который был построен в рамках соглашения между Правительством Москвы и Народным комитетом Ханоя по развитию международного сотрудничества между Россией и Вьетнамом в области экономики, культуры, науки, спорта, туризма и в других областях. Владельцем комплекса «Ханой-Москва» является компания «ИК «Инцентра».

Клиентами апарт-отеля «Ханой-Москва» являются гости из Вьетнама, Китая и других стран. При этом в силу специфики работы отеля чаще всего речь идет о размещении на проживание не отдельных гостей, а организованных групп. Задача разработанной специалистами Smart Engines системы заключается в обеспечении оперативного и качественного извлечения данных при оформлении гостей на ресепшне отеля.

Для ускорения ввода данных о госте в информационную систему сотрудники отеля сканируют одновременно удостоверяющий документ и миграционную карту гостя. Внедренная в «Ханой-Москва» система умеет находить на одном изображении удостоверяющий документ и миграционную карту. При распознавании удостоверяющего документа используется технология Smart IDReader для извлечения информации из машиночитаемой зоны MRZ. Для распознавания миграционных карт была осуществлена настройка распознавания печатных символов на типовом документе.

Финансовый директор «Инцентра» Максим Петушко сказал: «Внедрение технологии, разработанной компанией Smart Engines, мы выполнили самостоятельно. Система избавила сотрудников Апарт-Отеля "Ханой-Москва" от выполнения большого объёма рутинных операций и сократила количество мелких досадных ошибок, возникающих в процессе ручного ввода».

Распознанные данные используются не только для регистрации посетителей, но и при формировании пакета документов, необходимого для прибывающих на проживание в Россию, который передается в ФМС России.