Платформа Abbyy Мониторинг обработала результаты конкурса «Просветитель»

Академия «Просвещение» вместе с компанией Abbyy подвели итоги конкурса «Просветитель», в котором участвовали 1348 педагогов из 42 регионов страны. В ходе конкурса учителя сначала сдавали ЕГЭ, а потом сами проверяли экзаменационные работы.

На первых двух этапах конкурса была использована платформа для проведения массовых диагностических работ Abbyy Мониторинг. С ее помощью все педагоги смогли принять участие в конкурсе удаленно. Победили 52 преподавателя, которые будут помогать выпускникам в новом учебном году готовиться к экзаменам в рамках онлайн-курсов Академии «Просвещение».

«Цель конкурса – найти активных педагогов, готовых пополнить команду Академии и дистанционно, не отрываясь от своей основной деятельности, принять участие в подготовке школьников к выпускным экзаменам. Талантливые учителя живут в самых разных городах России. С помощью Abbyy Мониторинг конкурс «Просветитель» стал по-настоящему массовым. Среди победителей оказались не только высокопрофессиональные педагоги, но и будущие авторы наших учебных пособий», – сказала управляющий директор Академии «Просвещение» Татьяна Суханова.

Для участия в конкурсе учителям нужен был только компьютер с доступом в интернет, МФУ или принтер и сканер. Благодаря простому и понятному интерфейсу, с платформой Abbyy Мониторинг работали как молодые учителя, так и преподаватели с многолетним стажем. Самые опытные участники работают в образовательных организациях уже более 35 лет.

Конкурс «Просветитель» состоял из трех этапов. В отборочном туре преподаватели побывали в роли учеников и сами решали задания ЕГЭ, при этом на выполнение заданий им давали на 20% меньше времени, чем школьникам. Распознавание и подсчет результатов за задания с краткими ответами велись автоматически, а развернутые ответы проверяли на портале Abbyy Мониторинг эксперты Академии по заранее определенным критериям. Больше всего «отличников», по итогам первого этапа, оказалось среди педагогов по гуманитарным предметам: 90 баллов и более набрали 54% учителей обществознания и 44% - по русскому языку. Физику и математику сдали на «отлично» 38% и 25% соответственно.

На втором этапе участники проверяли работы учеников и выставляли им оценки. Платформа сравнивала количество баллов, выставленных преподавателем за краткие ответы, с результатами автоматической обработки. Баллы за развернутые ответы сравнивались с оценкой эксперта предметной комиссии.

В финальном туре участники предоставляли видеоролик с описанием своей методики подготовки школьников к ЕГЭ. В них учителя рассказывали и показывали, как сочетают традиционные и новые технологии в образовании, привлекают детей к взаимному обучению, создают порталы для подготовки школьников к ЕГЭ, строят системную работу с родителями. Жюри определило наиболее успешные практики, которые приводят к высоким результатам на экзамене.

«Приближается новый учебный год, а вместе с ним – подготовка к государственным итоговым испытаниям. Для успеха школьников нужны квалифицированные педагоги, их умение применить современные практики системной работы со школьниками и их родителями. Для многих педагогов конкурс «Просветитель» стал стимулом для профессионального и личностного роста, – отметил управляющий директор «Издательство «Просвещение» Дмитрий Климишин. – Это один из важнейших его итогов, ведь новые образовательные стандарты требуют от педагога постоянной работы над собой».

«Я впервые в жизни сама написала ЕГЭ по обществознанию. За 180 минут нужно было решить задания, отсканировать их и отправить на специальный портал для проверки. Я благодарю организаторов за то, что позволили не на словах, а на деле узнать все особенности экзамена – как со стороны учеников, так и со стороны экспертов!», – сказала победительница конкурса, преподаватель обществознания из МОУ «СОШ №17 г. Вольска» Татьяна Шилина.