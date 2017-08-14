«СМП Банк» запустил кредитный конвейер на базе платформы TESSA

Банковская группа «СМП Банк» объявила о вводе в промышленную эксплуатацию системы согласования кредитных заявок клиентов малого и среднего бизнеса на базе платформы управления документами и бизнес-процессами TESSA.

Платформа TESSA была выбрана в качестве системы электронного документооборота банковской группы в начале 2016 г. Выбор был обусловлен прежде всего гибкостью, быстродействием и стоимостью владения программной системой.

В составе первой очереди проекта внедрения на базе платформы TESSA были автоматизированы общие процессы делопроизводства Банковской группы: работа с входящей корреспонденцией, и организационно-распорядительными документами. В общей сложности пользователями системы стали более 3 тыс. сотрудников.

Осенью 2016 года в банке была поставлена задача оптимизации бизнес-процессов кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса. Поскольку платформа TESSA уже была развернута в банке, а у компании «Синтеллект» – разработчика платформы и интегратора существующего внедрения, есть аналогичный опыт внедрения в других банках, было принято решение об автоматизации кредитного конвейера для малого и среднего бизнеса на базе платформы TESSA.

В результате автоматизации СМП Банк оптимизировал процессы рассмотрения и согласования кредитных заявок. В системе реализован комплекс интерактивных отчетов, позволяющих в режиме on-line контролировать работу всех подразделений, задействованных в процессе рассмотрения кредитных заявок и отражающих сводные статистические данные о кредитных заявках в разрезе нескольких показателей. Пользователями подсистемы стали около 400 сотрудников банка – специалистов в области кредитования.

Олег Назарько, руководитель группы разработки и внедрения компании «Синтеллект», отметил: «При разработке платформы TESSA мы достаточно серьезное внимание уделяли гибкости настройки и интеграционным возможностям системы, понимая, что документооборот не ограничивается процессами делопроизводства и типовыми хозяйственными и кадровыми процессами, несмотря на то, что с автоматизации этих процессов начинается большинство проектов. В виду высоких прикладных характеристик наша платформа успешно используется для специализированных профильных задач в различных сферах бизнеса. В банках это архивы клиентских досье, процессы обработки документов рассчетно-кассового обслуживания, эквайринга, валютного контроля и др. В страховых компаниях – процессы урегулирования убытков различных видов страхования. В девелоперских компаниях – согласование рабочей строительной документации, в гос. службах – работа с обращениями/жалобами граждан и т.д.»

Юлия Изотова, директор департамента малого и среднего бизнеса «СМП Банк», сказала: «С помощью решения по управлению процессом рассмотрения кредитных заявок, внедренного компанией СИНТЕЛЛЕКТ на платформе TESSA, мы получили простой и удобный с точки зрения использования, в то же время гибкий и мощный инструмент с технологической точки зрения. С использованием автоматизированного кредитного конвейера в среднем время рассмотрения кредитной заявки сократилось на 15-20%, в то же время существенно сократилось время и издержки, связанные с поиском необходимой информации».