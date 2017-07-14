«Форс Дистрибуция» стала специализированным партнером Oracle по Big Data

«Форс Дистрибуция» сообщила о получении статуса специализированного партнера Oracle по работе с большими данными. Для получения статуса в Oracle PartnerNetwork (OPN) компании-партнеры должны выполнить ряд строгих требований, связанных со знанием продукта и ведением бизнеса, основанных на потребностях и приоритетах сообщества клиентов и партнеров. Специальный статус подтвердил признание корпорацией Oracle экспертизы компании «Форс Дистрибуция» в области оказания услуг, связанных с большими данными Oracle, через развитие компетенций и результаты бизнес деятельности. Статус является подтверждением квалификации партнера в области определенного продукта или сферы деятельности, а также его способности успешно разрабатывать, проектировать и внедрять определенные решения.

«Рынок Big Data в России растет быстрыми темпами, и мы продолжаем активно развивать это направление совместно с нашим вендором, - сказал коммерческий директор «Форс Дистрибуция» Константин Перфильев, - Постоянное взаимодействие нашей компании с партнерами-разработчиками специализированного ПО и понимание потребностей рынка, а также накопленный опыт в продвижении программно-аппаратных комплексов – все это способствует профессиональной экспертизе, которую подтверждает очередная специализация, полученная от вендора. Сегодня мы помогаем партнерам освоить весь спектр возможностей Big Data, проводя совместные тестирования и осуществляя обучение данным технологиям в части решений вендора».

Сегодняшний портфель предложений Oracle для отрасли решений Big Data - это готовые программно-аппаратные комплексы, профессиональные облачные сервисы и лидирующие на рынке программные продукты. Разработанные корпорацией интегрированные программно-аппаратные комплексы – это отдельный класс решений, в которых используются инновационные технологии, ориентированные на экстремальную производительность при работе с огромными объемами данных. Одним из ключевых в линейке является программно-аппаратный комплекс Oracle Big Data Appliance, который объединяет в рамках единого оптимизированного решения для сбора, консолидации и обработки больших данных, аппаратное и программное обеспечение.

«Форс Дистрибуция» формирует вокруг себя партнерское сообщество, ориентированное на реализацию задач посредством решений уровня Big Data. На базе FORS Solution Center действует технологическая лаборатория Oracle Big Data Appliance. Основная цель лаборатории – показать практическую пользу от применения технологий Big Data и научить партнеров максимально быстро и эффективно их использовать для реализации задач заказчиков. В их числе решения в области бизнес-аналитики, клиентского обслуживания, оперативной обработки данных и создания облаков, учитывающие специфику различных отраслей и сфер деятельности организаций.

«Форс Дистрибуция» является одним из ведущих партнеров Oracle по продвижению Oracle Big Data. Партнеры и их заказчики имеют возможность доступа к профессиональным сервисам тестирования и поддержки процессов запуска и эксплуатации систем. «Форс Дистрибуция» приглашает присоединиться к партнерской программе и, получив все необходимые ресурсы, предоставить своим заказчикам возможность воспользоваться всеми преимуществами решений Oracle Big Data.