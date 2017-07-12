Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank

R-Style Softlab сообщила о поставке коробочного продукта — АБС RS-Bank v. 5.5, в коммерческий банк «Алжан» (г. Махачкала). Решение заменит собственную систему кредитной организации. Оно будет использоваться для автоматизации бэк-офисных задач, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием, кредитным бизнесом, формированием регуляторной отчетности.

Перед заключением контракта банк рассмотрел системы разных производителей, в их числе от компаний «Диасофт» и «ЮниСАБ».

Переход финансовой организации на ИТ-решение R-Style Softlab направлен на повышение качества и скорости выполнения банковских операций, в первую очередь, выдачи кредитов физическим и юридическим лицам.

«Как и многие другие SMB-банки наш новый партнер принял решение установить и адаптировать АБС самостоятельно — без привлечения специалистов компании, — отметил Максим Болышев, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Этот выбор банка обусловлен удобством готового решения и простотой его внедрения. После проведения кредитной организацией всех запланированных работ мы приступим к сопровождению автоматизированной банковской системы».