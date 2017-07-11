Huawei начинает российские продажи 5-дюймовового смартфона Y3 2017. Цена

Huawei объявила о старте продаж смартфона Y3 2017, пришедшего на замену модели Huawei Y3II. Новое устройство получило 5-дюймовый экран, более мощные процессор и батарею, камеру с разрешением 8 МП и обновленный дизайн корпуса.

Смартфон получил экран с диагональю 5 дюймов и разрешением 854×480 точек. 8 МП основная камера с относительным отверстием F2.0 оснащена функциями панорамной съемки, улучшения портретов и таймлапс, которые превращают смартфон в полноценный инструмент для творчества и самовыражения, а быстрый и эффективный автофокус поможет сэкономить время и не упустить ни одного важного момента.

Huawei Y3 2017 получил новый громкий и четкий динамик, который гарантирует хорошую слышимость звонка даже в условиях повышенного шума и обеспечивает высокое качество при проигрывании мультимедийного контента и телефонных разговорах.

Вместе с батареей емкостью 2200 мАч встроенные в смартфон расширенные функции управления питанием повышают автономность устройства. При низком заряде батареи смартфон напоминает пользователю о необходимости перехода в режим усиленного энергосбережения Ultra Power Saving Mode, который продляет время автономной работы. Функция Phone Manager помогает очистить память смартфона от ненужных файлов, чтобы восстановить быстродействие и производительность системы.

Новинка получила 4-ядерный процессор Cortex A7 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 8 ГБ. При необходимости внутреннюю память устройства можно расширить с помощью карт microSD емкостью до 32 ГБ.

Huawei Y3 2017 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей. В России смартфон доступен в золотом и сером вариантах расцветки корпуса.