Xiaomi начала официальное сервисное обслуживание в России

Xiaomi объявила об открытии официальных сервисных центров в России в партнерстве с дистрибьютором. Они начали свою работу с июля 2017 года.

Открытие сервис-центров стало первым шагом для компании по совершенствованию послепродажного обслуживания. Сегодня в России действуют 8 сервисных центров в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток, а также 192 мультибрендовых сервисных центра в 92 городах России.

Покупатели, приобретающие продукцию Xiaomi на официальном сайте mi-shop.com/ru, в розничных и официальных магазинах Mi могут обращаться в сервисные центры за технической поддержкой. Сервисные центры будут предоставлять полный спектр послепродажного обслуживания, включая обновление программного обеспечения, технический сервис и ремонт.

В России работает 12 официальных магазинов Mi, открытие еще четырех ожидается в ближайшее время. К концу 2017 года Xiaomi планирует увеличить количество официальных магазинов в России до 20.