NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов

NEC Display Solutions анонсировала новый лазерный проектор NC3541L для больших экранов с высоким уровнем яркости. Кинопроектор мощностью 35000 люменов использует технологию красного и синего (RB) лазера. NEC выводит данную технологию на рынок, предоставив операторам кинотеатров новейшее решение для широкоформатных кинотеатров с экраном шириной до 32 метров.

Основное преимущество NC3541L – это отличное качество изображения с поддержкой полного разрешения 4K (4096 x 2160 пикселей) и широким цветовым охватом, которое сочетает в себе высокое качество однородных и контрастных цветов лазерного изображения. Особенно это важно для кинозалов с большим экраном и премиальных кинотеатров, где максимальные возможности визуального опыта имеет решающее значение для увеличения доходов и повторного притока аудитории.

Проектор NC3541L с помощью лазерной технологии RB дает яркие изображения, обеспечивающие расширенные возможности кинотеатра 4K с естественными изображениями. Новая лазерная система оснащена красными и синими лазерами в сочетании с зеленым люминофором, что создает богатый цветовой спектр для максимального впечатления от контента.

Комбинация лазерных фосфорных технологий и технологий RGB позволила создать мощный проектор с точки зрения стоимости, эффективности работы и качества изображения.

Для операторов кинотеатров, которые хотят построить или переоборудовать площадки с использованием усовершенствованных технологий, не только повышающих качество обслуживания клиентов, но и уменьшающих операционные затраты, использование проектора NC3541L означает множество преимуществ. К ним относятся яркая цветопередача для реалистичных сцен с использованием лазерной технологии RB. Исключая применение оптических фильтров, лазер RB обеспечивает более интенсивные и естественные цвета. Снижение совокупной стоимости владения, сочетание низких первоначальных инвестиции с высокой надежностью, бесперебойной работой, низким энергопотреблением и долговечностью - до 30 000 часов службы. Уровень яркости можно индивидуально настроить для поддержки требований как 2D, так и 3D-контента. Интегрированное, цельное решение устраняет необходимость в отдельном охлаждении, внешних источниках света и вытяжке.