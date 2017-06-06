«Ростелеком» подключил в Тверском регионе порядка 3 тысяч корпоративных мобильных номеров

«Ростелеком» объявил о том, что в июне 2017 г. количество подключенных оператором корпоративных мобильных номеров в Тверской области достигло 3 тысяч. Мобильную связь компании в регионе используют уже свыше сотни клиентов - представителей бизнеса разного масштаба. Это и частные предприниматели, и крупные предприятия с разветвленной структурой - автоперевозчики, складские комплексы.

«В мае этого года Тверской филиал вышел на первое место в ЦФО среди региональных филиалов компании по доходности услуги мобильной связи. Это свидетельствует о востребованности нового сервиса у наших абонентов. Основываясь на запросах и потребностях клиента, мы предлагаем гибкую тарифную политику и индивидуальные тарифные планы, в том числе – и на смежные услуги», – сказал директор Тверского филиала «Ростелекома» Дмитрий Ухов.

Помимо выгодных тарифов, позволяющих предприятиям сэкономить на услугах связи, они получают спектр дополнительных возможностей для развития благодаря взаимодействию только с одним поставщиком услуг связи, получая весь спектр телекоммуникационных услуг у одного оператора. Комбинирование услуг связи открывает самые широкие возможности для клиентов.

«Следует отметить технические преимущества комплексного подхода в использовании наших телеком-услуг. Например, подключив услугу «Новая телефония», с одновременным использованием SIP-телефонии и мобильной связи от «Ростелекома», клиенты получают возможность создавать на базе наших ресурсов любые внутренние сети связи, необходимые для решения собственных задач», – отметил Дмитрий Ухов.

Компания разработала для корпоративных пользователей сотовой связи три дополнительных сервиса. Они превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место, что повышает эффективность бизнеса. Это «Прямой городской номер», «Белый статический IP-адрес» и «Мобильный APN ». С помощью новых услуг сотрудник получит полноценный доступ к корпоративным информационным ресурсам, поэтому даже в разъездах он может быть активным участником рабочих процессов.

SIM-карта «Ростелекома» подходит для любых абонентских устройств (смартфонов, планшетов, мобильных телефонов), так как выпускается сразу в трех форм-факторах: нано, мини и стандарт.