«Лаборатория Касперского»: средний ущерб финансовых организаций от кибератак приблизился к $1 млн

Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского» («Финансовые киберугрозы в 2016 году», проведено среди 800 представителей финансовых организаций из 15 стран мира), потери финансовых организаций от кибератак становятся все более ощутимыми: средний совокупный ущерб от одного инцидента достиг $926 тыс. Помимо прямого ущерба эта цифра включает дополнительную расходы на заработную плату персонала, привлечение внешних специалистов, репутационные издержки, упущенную выгоду, а также страховые выплаты и компенсации клиентам.

Самыми разорительными стали атаки на POS-терминалы: средний урон от них составил $2,1 млн. Следом идут угрозы, связанные со взломом мобильных устройств ($1,6 млн ущерба), и целевые атаки ($1,3 млн).

Рост потерь вынуждает финансовые организации увеличивать расходы на кибербезопасность. Хотя основной причиной остается необходимость соблюдать требования регуляторов, 63% респондентов считают такое соответствие лишь отправной точкой в построении системы защиты. Другой фактор, который вынуждает компании увеличивать расходы в этой области, — усложнение инфраструктуры. Наконец, расходы на безопасность могут увеличиваться, когда компания осознает недостаточность собственных знаний в этой области, а также по указанию руководства или из-за расширения бизнеса. Резюмируя, можно сказать, что объем средств, выделяемых на информационную безопасность, будет расти и в дальнейшем: в этом уверены 83% опрошенных.

«С учетом значительных потерь от кибератак неудивительно, что финансовые организации увеличивают бюджеты на безопасность. Мы уверены, что успешная стратегия защиты подразумевает сбалансированный подход к распределению ресурсов — средства должны направляться не только на соответствие обязательным требованиям, но и на защиту от целевых атак, повышение осведомленности сотрудников о безопасности и расширение базы знаний о специфических для отрасли угрозах», — отметил Александр Ермакович, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention.

Результаты исследования показали, что финансовые организации концентрируются на изучении киберугроз и проведении аудитов системы безопасности: 73% респондентов считают такие меры эффективными.

Эксперты «Лаборатории Касперского» при разработке стратегии кибербезопасности советуют принимать во внимание также следующие рекомендации.

Остерегайтесь целевых атак. Они могут проводиться через третьих лиц или ваших подрядчиков. Такие компании часто слабо защищены, что может стать вашей проблемой.

Учитывайте человеческий фактор: злоумышленники очень часто и изобретательно применяют методы социальной инженерии для проникновения в инфраструктуру компании.

Помните, что одно лишь соответствие требованиям безопасности не дает гарантированной защиты. Не менее важно применять комплексный подход к безопасности.

Проводите регулярные тесты на проникновение. Уязвимости инфраструктуры должны быть известны вам раньше, чем до них доберутся злоумышленники.

Принимайте во внимание угрозу инсайдеров. Злоумышленники могут подкупить сотрудников компании, чтобы обойти систему защиты. Противостоять этому можно применением политик ИБ, грамотным разграничением доступа и вспомогательными методами для обнаружения аномальных активностей внутри организации.