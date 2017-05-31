HyperX дополнила линейку модулей ОЗУ Predator DDR4 комплектами с частотой до 4000 МГц

HyperX, подразделение Kingston Technology Company, сообщила о расширении линейки ОЗУ Predator новыми высокопроизводительными комплектами. Быстрая память HyperX Predator DDR4 для геймеров и DYI-энтузиастов теперь поддерживает частоту разгона до 4000 МГц.

Также бренд начнёт выпускать комплекты памяти, общей ёмкостью до 128 ГБ, которые работают с максимальной частотой 3000 МГц. ОЗУ HyperX Predator DDR4 с поддержкой XMP-профилей позволяет разогнать память при использовании с любой совместимой материнской платой. Благодаря этому высокопроизводительные модули памяти HyperX отлично подходят для сборки современных игровых систем на базе новейших процессоров Intel и AMD. Новинки в линейке Predator компания HyperX представила на выставке Computex 2017, которая в данный момент проходит в Тайбэе.

ОЗУ HyperX Predator DDR4 будут доступны в виде отдельных модулей памяти ёмкостью 8 и 16 ГБ и комплектов (2, 4 или 8 модулей) общей ёмкостью от 16 до 128 ГБ. Все модули поддерживают XMP-профили Intel и оптимизированы для работы с новейшими чипсетами компании. Кроме того, каждый из них тщательно протестирован на стадии производства и защищён пожизненной гарантией. Predator DDR4 – это идеальное сочетание высочайшей надёжности и максимальной производительности.

«HyperX остаётся лидером на рынке игровой памяти благодаря высокопроизводительным и качественным устройствам, которые отлично подходят для сборки мощных систем с памятью DDR4, – отметила Кристи Эрнт (Kristy Ernt), руководитель направления памяти бренда HyperX. – Память HyperX поможет добиться максимальной производительности системы в играх, и совершенно неважно, что предпочитает пользователь – AMD или Intel».

Модули HyperX Predator DDR4 представлены вариантами с CAS-латентностью CL12, CL13, CL15, CL16, CL17 и CL19. Размеры модулей 133,35 x 42,2 мм.

Все модули HyperX Predator DDR4 защищены пожизненной гарантией и качеством технической поддержки бренда HyperX.