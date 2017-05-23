В России начались продажи тонких мониторов Acer RC271. Цена

Acer объявила о начале продаж в России новых мониторов Acer RC271. Толщина корпуса монитора Acer RC271 составляет всего 7 мм, благодаря чему он найдет место на рабочем столе. Ультратонкие рамки ZeroFrame и C-образная металлическая подставка подчеркнут вкус владельца монитора.

Acer RC271 обладает разрешением 2560 х 1440 точек, IPS-матрица обеспечивает цветовой охват 100% стандарта sRGB. Специальная технология Super Sharpness оптимизирует воспроизведение изображения с более низким разрешением, делая его более четким. Например, улучшит качество снимка в формате 1080p на этом мониторе с 2K разрешением. В дополнение к вышеназванному в Acer RC271 поддерживается настройка по 6 цветовым осям, что особенно востребовано у профессиональных пользователей.

В мониторах Acer RC271 используется набор технологий AcerVisionCare, призванный уменьшить нагрузку на глаза при долгом использовании монитора. Это особенно актуально для пользователей, чья работа связана с постоянной работой за ПК, например программистов или дизайнеров.

Flicker-less - устраняет мерцание экрана. BlueLightShield - уменьшает долю вредного синего света. ComfyView – сокращение бликов на экране от внешних источников света. Low dimming – возможность снизить яркость до 15 % в условиях плохой освещенности.

В России мониторы Acer RC271 уже поступили в продажу по рекомендованной цене 34990 руб.