Eset предлагает бесплатную утилиту жертвам шифраторов

Eset объявила о выпуске обновленной бесплатной утилиты для восстановления данных, зашифрованных трояном-шифратором Crysis.

Теперь утилитой могут воспользоваться жертвы вымогателя, данные которых зашифрованы с расширениями .wallet и .onion. Кроме того, инструмент помогает вернуть доступ к файлам, получившим расширения .xtb, .crysis, .crypt, .lock, .crypted и .dharma.

Crysis – программа-вымогатель, которая шифрует файлы и требует выкуп за их восстановление. 14 ноября 2016 года на сайте BleepingComputer.com была опубликована первая партия мастер-ключей для расшифровки Crysis. На тот момент антивирусные продукты Eset NOD32 детектировали различные версии шифратора в 123 странах мира, около 5% обнаружений пришлось на Россию. Eset обновляет инструмент для дешифровки по мере появления новых ключей.

Ранее Eset выпустила утилиту для проверки рабочих станций на предмет защиты от шифратора WannaCry и других вредоносных программ, распространяющихся с помощью эксплойта EternalBlue для уязвимости Microsoft Windows. Утилита проверяет список установленных обновлений безопасности и ищет патч MS17-010, закрывающий уязвимость.

Антивирусные продукты Eset блокируют сетевые атаки с использованием EternalBlue, а также распознают все модификации шифраторов Crysis и WannaCry.

Утилиты для защиты от шифраторов доступны для скачивания на сайте Eset: дешифратор для жертв Crysis и проверка защиты от эксплойта EternalBlue.