Volvo Cars и Google разработают ПО на базе Android для автомобилей нового поколения

Volvo Cars объявила о тесном сотрудничестве с Google, результатом которого станет новый информационный продукт на базе Android. Доступ к широкому ассортименту приложений и сервисов появится на новых моделях Volvo в течение ближайших двух лет.

Партнерство обещает коренным образом изменить формат взаимодействия клиентов Volvo с их автомобилями. Внушительный каталог популярных приложений для Android, разработанных Google, Volvo или другими компаниями, будет содержать сервисы, связанные с автомобилем и прогнозирующие ситуации как внутри него, так и вокруг.

«Для нас партнерство с Google – важный стратегический шаг. Платформа и сервисы Google расширят возможности пользователей благодаря большей персонализации, в то время как Android даст нам больше гибкости с точки зрения развития», – сказал Хенрик Грин (Henrik Green), старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Car Group.

Партнерство Volvo Cars с Google отражает тенденцию сближения между автомобильной и технологической отраслями в связи с развитием направления подключенных автомобилей. Volvo считает, что подобные партнерские отношения являются фундаментом для будущего всей отрасли. Использование Android в качестве базовой операционной системы увеличит скорость и гибкость в разработке и позволит клиентам персонализировать свое общение с подключенным автомобилем.

«Мы рады партнерству с Volvo в проекте интеграции Android в подключенные автомобили следующего поколения. Благодаря этому мы можем предоставить водителям Volvo больше возможностей через информационно-развлекательную платформу и богатую экосистему приложений Android и сервисов Google», – отметил Патрик Брэди (Patrick Brady), вице-президент компании Android Engineering в Google.

Volvo также сотрудничает с Google в рамках обновления ПО в последних моделях Volvo. Так, приложение для определения местоположения Google Local Search начнет работать с новой версией навигационной системы Sensus Navigation.

Более подробная информация о партнерстве Volvo и ОС Android будет объявлена 17 мая на конференции Google I/O – ежегодном мероприятии для разработчиков о развитии открытых технологий и сервисов Google.