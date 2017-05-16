Эксперт Positive Technologies выявил уязвимость нулевого дня в ОС Windows

Эксперт Positive Technologies Михаил Цветков проанализировал ранее неизвестную уязвимость в операционной системе Windows и уведомил Microsoft о наличии проблемы. Изначально ошибка позволяла злоумышленнику получить максимальные привилегии на рабочих станциях и серверах под управлением Windows 10, 8.1, 7, Server 2008, Server 2012, Server 2016.

В короткие сроки уязвимость была устранена производителем ПО. Уязвимость CVE-2017-0263 типа Local Privilege Escalation (LPE) возникала из-за неправильной обработки контекстных меню драйвером Win32k, что позволяло выполнить произвольный код в режиме ядра. Затем атакующий мог устанавливать программы, просматривать, изменять, удалять данные или создавать новые учетные записи с системными привилегиями.

«Уязвимость относится к типу use-after-free и возникает по той причине, что в момент схлопывания окон контекстного меню и освобождения занимаемой этим меню памяти указатель на освобожденную память не обнуляется, позволяя его повторное использование», — отметил Михаил Цветков, специалист отдела анализа приложений Positive Technologies.

Чтобы воспользоваться указанным недостатком безопасности, злоумышленник должен был попасть в систему, что было возможно осуществить с помощью уязвимости CVE-2017-0262, которая эксплуатировала некорректную обработку EPS-файлов в Microsoft Office. Экспертный центр безопасности PT ESC компании Positive Technologies зафиксировал факт использования этих двух уязвимостей в фишинговом письме.

Для устранения указанных уязвимостей достаточно установить плановые ежемесячные обновления безопасности Microsoft, представленные компанией еще 9 мая. Пользователи, инсталлировавшие апрельские обновления безопасности, защищены от эксплуатации уязвимости CVE-2017-0262, так как в апреле в Microsoft Office была отключена обработка файлов EPS.

Проверки на наличие указанных уязвимостей уже добавлены в базу знаний системы MaxPatrol.