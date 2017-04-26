РСП, ВОИС и РАО объединит единая база данных

В России на основе платформы IPChain планируется объединить базы данных прав на музыкальные, аудиовизуальные произведения и фонограммы аккредитованных государством организаций по коллективному управлению (ОКУПы) – Российский союз правообладателей (РСП), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российское авторское общество (РАО). В будущем платформа IPChain сможет заменить устаревшую систему коллективного управления правами и на ее базе могут быть созданы биржи по обороту прав – современный прозрачный рыночный механизм, повышающий капитализацию интеллектуальных продуктов. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) Андрей Кричевский в ходе своего выступления на Пленарном заседании X Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век».

Объединение баз данных ОКУПов будет происходить на платформе IPChain – инновационного проекта, призванного сформировать национальную сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект платформы IPChain реализуется Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) на основе технологии blockchain совместно с фондом «Сколково», ведущими научными вузами России и обществами по коллективному управлению правами.

С помощью платформы IPChain планируется обеспечить эффективность и стабильность выплат вознаграждения правообладателям. Если до сих пор главным было повышение эффективности сборов и точности распределения, то теперь на первый план выйдет и автоматизация выплат вознаграждения.

«Правообладатель, который зарегистрировал свой каталог, внес данные о нем в сеть IPChain, подтвердил свои права, указал свои платежные реквизиты, вполне может заключить «умный» контракт с организацией по коллективному управлению, который будет подразумевать перечисление начисленного ему вознаграждения на его расчетный счет. Это будет происходить автоматически, таким образом, появится возможность исключить человеческий фактор в его негативных проявлениях», – сказал Андрей Кричевский.

Глобальная технологизация и информатизация сделала систему индивидуального управления правами приоритетным направлением развития. Технология blockchain позволяет уже сегодня сделать подобное движение прав понятным и верифицированным на каждом этапе процессом, что безусловно является одним из ключевых требований как владельца прав, так и пользователя.

Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС) создана исполнителями и изготовителями фонограмм в целях коллективного управления смежными правами в установленных законодательством сферах как на территории России, так и за ее пределами. Основными направлениями деятельности организации являются сбор вознаграждения с пользователей музыки в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм, распределение и выплата вознаграждения российским и зарубежным правообладателям, представительство интересов российских правообладателей за рубежом в рамках международной системы коллективного управления смежными правами.