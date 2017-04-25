Tele2 запустила услугу передачи голосового трафика в сети LTE

Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустила для абонентов Московского региона услугу передачи голоса в сетях LTE (VoLTE). Первыми испытать все возможности новой технологии смогут владельцы смартфонов Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE, сообщили CNews в Tele2. Список устройств с поддержкой VoLTE будет постоянно расширяться.

Технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет передавать голосовые вызовы по сети 4G (LTE), что гарантирует пользователям быстрое, практически мгновенное соединение и высокое качество передачи голоса (HD-Voice). Нововведение также обеспечивает экономию ресурса аккумулятора и непрерывное подключение к 4G, благодаря чему клиент может говорить по телефону, не прерывая интернет-сессию, подчеркнули в компании.

По словам представителей оператора, все эти особенности обусловлены тем, что телефон с активированной VoLTE при звонке не переключается в сеть 3G, и передача голоса осуществляется непосредственно в сети LTE. В Московском регионе Tele2 построила сеть с широким покрытием и продолжает ее активно развивать, что обеспечивает доступность новой услуги.

Услуга доступна на всех тарифных планах. Тарификация вызовов, совершенных в VoLTE, не отличается от обычных звонков на тарифах Tele2. При этом использование технологии не влечет дополнительных платежей для абонентов, подчеркнули в компании.

«Юридически внедрение VoLTE стало возможным для российских операторов в конце 2015 года, после чего на рынке появились первые коммерческие запуски опции. Однако Tele2 сделала услугу VoLTE массовой, доступной для широкого круга абонентов, поскольку модели смартфонов Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE с поддержкой этой технологии продаются по доступной цене, — заявил Ритварс Криевс, технический директор Tele2. — При этом преимущества опции становятся заметны, даже если владелец аппарата с VoLTE звонит на “обычный” смартфон без этой технологии».