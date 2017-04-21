«Почта Банк» создал для своих сотрудников «Базу знаний»

С сегодняшнего дня вся необходимая для сотрудников фронт-линии, клиентской службы и головного офиса «Почта Банка» внутренняя информация о тарифах, регламентах, формах заявлений и многом другом доступна в едином универсальном хранилище, которое получило название «База знаний». Воспользоваться ей смогут сотрудники банка по всей стране — от Калининграда до Владивостока, сообщили CNews в «Почта Банке».

Теперь все изменения, которые сотрудникам «Почта Банка» необходимо учитывать в процессе обслуживания клиентов, собраны на одном ресурсе. Для дополнительного удобства пользователей «Базы знаний» им на электронную почту будут приходить оповещения о ее обновлениях.

«Наш банк активно развивается, ежедневно открывается порядка 10 новых точек присутствия по всей России. Это значит, что постоянно формируются новые знания и опыт, который требует осмысления, систематизации и передачи. Для этого и создана “База знаний”. Она позволит сотрудникам в оперативном режиме получать всю необходимую информацию о продуктах и услугах банка. Запуск ресурса будет способствовать росту качества оказываемых нашим клиентам банковских услуг», — заявил руководитель дирекции коммерческого развития «Почта Банка» Денис Лопатин.

Как отмечается, «База знаний» стала одним из звеньев в системе управления знаниями в банке. Ресурс интегрирован во внутренний корпоративный портал и доступен для сотрудников по прямой ссылке с любого компьютера или мобильного устройства как внутри сети «Почта Банка», так и за ее пределами. Это сделано для того, чтобы сотрудницы банка, находящиеся в декретном отпуске и работающие удаленно в рамках проекта «Домашний клиентский центр», имели доступ к ресурсу.

«База знаний» обладает современным интуитивным интерфейсом и поиском по разделам («Продукты», «Новости», «Документы», «Архив») и продуктовым категориям (кредиты и кредитные карты, вклады, продукты для пенсионеров и т.д.).

«Обеспечение оперативного доступа к актуальной корпоративной информации — одна из ключевых задач, стоящих перед нашим подразделением. Уверена, что “База знаний” будет главным помощником в работе для сотрудников сети», — подчеркнула руководитель корпоративной академии «Почта Банка» Елена Лбова.