Mont займется продвижением продуктов «НТЦ ИТ Роса»

Компания Mont стала официальным дистрибьютором на территории РФ продуктов российской компании «НТЦ ИТ Роса», разрабатывающей системное ПО, в том числе по требованиям российского законодательства в области защиты информации.

Как рассказали CNews в Mont, компании объединят усилия по продвижению всей линейки продуктов компании «НТЦ ИТ Роса»: настольных, серверных операционных систем, а также систем управления средой виртуализации семейства Rosa, позволяющих разворачивать частные облачные и инфраструктурные сервисы. Mont со своей стороны обеспечит маркетинговую и техническую поддержку. Продукты Rosa уже доступны для заказа партнерам Mont.

«Сотрудничество с “НТЦ ИТ Роса” даст нашим партнерам новые возможности для расширения продуктового портфеля. Многие участники канала интересуются российскими операционными системами и инфраструктурными решениями, особенно для заказчиков, которым необходима соответствующая аттестация информационных систем по требованиям регуляторов — ФСТЭК и МО РФ», — прокомментировал начало сотрудничества Иван Ковальчук, руководитель отдела по работе с поставщиками Mont.

«Широкая партнерская сеть Mont поможет сделать продукты Rosa доступными максимальному количеству заинтересованных заказчиков и усилит позиции компании на российском рынке, — считает Сергей Александров, коммерческий директор «НТЦ ИТ Роса». — Системные продукты Rosa помогут партнерам и заказчикам Mont реализовать в полной мере требования по импортозамещению на системном уровне быстро и с минимальными расходами».