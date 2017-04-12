«Магнит» внедряет 3D-проектирование объектов

Розничная сеть «Магнит» объявила о внедрении технологии BIM-моделирования для строительства собственных торговых объектов. Как рассказали CNews в компании, технология подразумевает проектирование трехмерной информационной модели здания со всеми необходимыми сведениями для его дальнейшего возведения и эксплуатации. В результате сокращаются сроки проектирования и затраты на строительство, повышается качество работ, точность сметных расчетов.

Специалисты создают 3D-модель объекта, которая позволяет автоматически формировать чертежи и даже документацию, и также в автоматическом режиме вносить изменения при корректировке данных. Наряду с новой технологией по-прежнему используется классическое 2D-проектирование в разделах, где необходима высокая детализация технических решений.

Первый объект компании, спроектированный в 3D-модели, планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Это торговая точка формата «гипермаркет».

«Магнит» — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. Компания является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. По состоянию на 31 декабря 2016 года сеть компании включала 14059 магазинов, из них: 10521 магазин в формате «у дома», 237 гипермаркетов, 194 магазина «Магнит Семейный» и 3107 магазинов «Магнит Косметик». Оперативный процесс доставки товаров потребителям осуществляется благодаря мощной логистической системе. Для качественного хранения продуктов и оптимизации их поставки в магазины в компании создана сеть, включающая 35 распределительных центров. У компании имеется собственный автопарк, насчитывающий около 6 тысяч автомобилей. Розничная сеть «Магнит» является крупнейшим частным работодателем в России. На сегодняшний день общая численность сотрудников компании составляет более 270 тысяч человек.