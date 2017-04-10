Xerox: выводит на рынок 29 новых принтеров и МФУ

Xerox объявила о запуске на рынок 29 принтеров и МФУ на платформе Xerox ConnectKey, возглавляя новую офисную революцию. Как рассказали CNews в компании, устройства отличаются простым управлением и надёжными системами безопасности, поддерживают облачные сервисы, приложения для оптимизации бизнес-процессов и средства повышения производительности.

Новое портфолио офисной техники на платформе Xerox ConnectKey превращает привычные печатные устройства в бизнес-ассистентов, которые отвечают растущим потребностям современных компаний. В этих моделях реализованы возможности персонализированного управления, доступ к облачным сервисам одним касанием и многоуровневая система безопасности.

Устройства отличаются друг от друга по форм-фактору, производительности и функционалу. При этом все они обладают принципиально новым единым сенсорным интерфейсом. Эти продукты способны решать задачи как компаний СМБ, так и крупных офисов.

«Мы видим, как меняется рабочее место, — сказал Джефф Джейкобсон, генеральный директор компании Xerox. — Процессы решения задач переместились с рабочего стола на мобильные устройства и стали более персонализированными. Поэтому мы создали новое портфолио полноценных бизнес-ассистентов, тесно связанных с мобильной и облачной технологической средой, которая изменилась под влиянием эволюции рабочего места».

Новые продукты делятся на две линейки: Xerox VersaLink и Xerox AltaLink. 19 принтеров и МФУ VersaLink разработаны для малых и распределённых рабочих групп. 10 МФУ AltaLink предназначены для крупных офисов и печати большого объёма документов.

Офисная техника на платформе Xerox ConnectKey обладает расширенными возможностями защиты данных. Это позволяет полностью контролировать работу продуктов из новых линеек и успешно применять их в ИТ-инфраструктурах с самыми высокими стандартами безопасности. МФУ из линейки AltaLink также обладают дополнительным уровнем защиты данных, реализованным Xerox в партнёрстве с McAfee.

В России уже запущены в продажу цветные МФУ Xerox VersaLink С405 и принтер Xerox VersaLink C400, а также монохромные МФУ Xerox VersaLink B405 и принтер Xerox VersaLink B400. Эти устройства формата A4 оснащены новейшими технологическими решениями и отличаются повышенной вычислительной мощностью и экономичностью. Другие модели из линеек Xerox AltaLink и Xerox VersaLink будут доступны для приобретения в России во втором квартале 2017 года.