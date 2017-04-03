Tele2 представила новую тарифную линейку

Tele2 объявила о запуске федеральной линейки тарифов «Мой». Как рассказали CNews в компании, новые предложения включают безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на номера Tele2, которые не уменьшают пакет минут.

На смену пакетным тарифам линейки «Черный» приходит совершенно новый продукт Tele2, с другой архитектурой и наполнением. Название линейки тарифов «Мой» отражает близость интересам абонента: «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой разговор». Неизменными остаются принципы тарифообразования оператора, на которых также построены новые предложения: максимальная простота, честность, отсутствие скрытых условий и выгодная цена.

Тарифная линейка «Мой» имеет ряд важных и новых для абонента преимуществ: оператор сделал бесплатными звонки на Tele2 внутри региона и по всей России и теперь они не расходуют пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик наиболее популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и мессенджерах (WhatsApp и Viber). В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифах линейки «Мой» остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период. Также оператор не ограничивает абонентов в использовании торрентов и позволяет «раздавать» интернет с мобильного телефона на другие устройства.

Флагманским предложением оператора станет «Мой Tele2». Это сбалансированный универсальный продукт с посуточной абонентской платой и всеми преимуществами новой линейки. Например, для клиентов компании в Московском регионе его цена составит 7 рублей в сутки. По сравнению с тарифом «Черный», который стоит 199 рублей в месяц, в предложении «Мой Tele2» существенно вырос объем трафика – с двух до пяти гигабайт.

«Мой онлайн» подойдет активным пользователям интернета. Тариф подразумевает большее количество гигабайтов, чем на тарифе «Самый черный», за меньшие деньги. Вместо 599 рублей абонент будет платить 399 рублей, за которые он получит 12 Гб трафика и 500 минут на все номера России. «Мой онлайн+» − это классический «тяжелый» тариф, включающий большой объем трафика (30 Гб) и пакет минут (1500 минут на все номера России). Он также значительно дешевле аналогичного тарифа «Сверхчерный» из предыдущей линейки и стоит 799 рублей против 1199 рублей соответственно.

Тариф «Мой разговор» разработан специально для тех, кому важен пакет минут и не нужен безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. При этом «Мой разговор» предусматривает пакет интернета для комфортного пользования услугами передачи данных.

Новую тарифную линейку во всех регионах присутствия Tele2 внедрит до 10 апреля 2017 года. С момента ее запуска в каждом регионе все тарифы «Черный» будут закрыты для новых подключений и переходов.

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов, сказал: «Предыдущая тарифная линейка Tele2 действовала с 2014 года. С тех пор компания получила статус полноценного федерального оператора и стала оказывать широкий набор современных услуг. Мы видим, как стремительно растет доля пакетных тарифов в нашей базе: в 2016 году этот показатель увеличился более чем на 120%. В начале 2017 года мы представили коммуникационную концепцию «Другие правила» и пообещали регулярно выпускать на рынок отличные от конкурентов продукты, активно выступая за права абонентов и против навязанных ограничений. В подтверждение своих слов мы внедряем новую тарифную линейку, где каждое предложение ориентировано на определенный сегмент пользователей и сфокусировано на удовлетворении их потребностей».