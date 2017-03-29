«Мегафон» обеспечит мобильной связью филиал «Макс-М» в Белгороде

Компания «Мегафон» стала официальным поставщиком услуг мобильной связи регионального филиала компании «Макс-М», игрока рынка обязательного медицинского страхования в России. Услугами мобильной голосовой связи и интернет-соединения в рамках тарифного плана «Корпоративный безлимит» пользуются более 30 руководителей и сотрудников белгородского отделения «Макс-М», сообщили CNews в «Мегафоне».

«Мы уделяем особое внимание информированию граждан о необходимости прохождения профилактических мероприятий в медицинских организациях области, а также работе с обращениями об организации медпомощи в стационарах Белгорода. Высокая ответственность за качественный и своевременный сервис ОМС обусловила высокие требования и к качеству услуг нашего телеком-партнёра, — заявил заместитель директора по информационным технологиям компании «Макс-М» Юрий Волобуев. — Решающим фактором при выборе оператора связи для нас стали оптимальное соотношение цены и качества услуг, а также доступность быстрого интернет-соединения практически на всей территории областной столицы и её пригородов».

«Последние два года мы планомерно развиваем в областном центре и в районах Белгородской области суперскоростную сеть 4G, где мобильный интернет “разгоняется” до рекордных 100 Мбит/с. Кроме того, мы продолжаем расширять охват 2G/3G-сетями территорий региона, — рассказал Михаил Туровский, директор Белгородского отделения «Мегафон». — Высокое качество нашего мобильного сервиса и надёжность услуг уже подтвердили сотни бизнес-клиентов, в их числе и наш новый партнёр — “Макс-М”».